Gençlik ve Spor Bakanlığı, uluslararası müsabakalara katılan sporcuların, Türkiye’yi en etkili şekilde temsil edecek elçiler olarak konumlandırılması amacıyla “Türkiye’nin Spor Elçileri” projesini başlatıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, projenin ilk etabında, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılacak olan milli sporcuların, Türkiye’nin spor elçileri ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye’nin Spor Elçileri projesi; Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden, başarılarının yanı sıra kişilik ve itibarları ile toplumda rol model olan sporcularımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek eğitim, atölye ve etkinlikleriyle, Türkiye’nin tanıtımını yapan, milli ve manevi değerlere, kültürel mirasa sahip çıkan, tutkulu, cesur, güvenilir ve iletişim gücü yüksek elçilere dönüşmesini sağlayacak.

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"Türk gençliğinin sembolüsünüz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizi Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nda temsil etmek üzere yola çıkmaya hazırlanan milli sporcularımıza mektup yazdı. Bakan Kasapoğlu mektubunda, “Sizler, azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Her biriniz, bu ülkenin aydınlık yüzlersiniz. Ülkemize kazandıracağınız nice başarıların, madalyaların, rekorların yanı sıra; güzel ülkemize, milli ve manevi değerlerimize, kültürel mirasımıza sahip çıkmak da sizlerin sorumluluğu. Bu doğrultuda başlattığımız Faces of Turkey (Türkiye’nin Spor Elçileri) projesi kapsamında; sizleri milli sporcular olmanın ötesinde, ülkemizin ‘Spor Elçileri’ ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kitleri takdim edildi

Milli sporculara elçiliklerini taçlandırmak için takdim edilen hediye kitlerinde; pasaport kılıfı, valiz etiketi, farklı ülkelerden sporcu arkadaşlarıyla oynarken Türkiye’yi tanıtabilecekleri bir bilgi yarışması, elde edecekleri sonuçlar ne olursa olsun her zaman şampiyon olduklarını sembolize eden madalyalar ve özel olarak hazırlanmış tişörtler bulunuyor. Sporcular için hazırlanan tişörtler, “Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyum Projesi” kapsamında kadınlar tarafından özel olarak üretildi.

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