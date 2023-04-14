U16 maçında antrenör rakip oyunculara saldırdı

Trabzonspor U16 Takımı ile Çaykur Rizespor U16 takımı karşı karşıya geldi. Mehmet Cengiz 3. Nolu Suni Çim Saha’da oynanan karşılaşmada, bordo mavililer sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor U16 Takımı mücadeleyi, 90+5. dakikada bulduğu golle kazandı.

Bu galibiyetle birlikte bordo-mavililer puanını 28’e yükseltti. Ligi 2. sırada tamamlayan Trabzonspor U16, Gelişim Ligi’nin play-off aşamalarına katılmaya hak kazandı.

Rizespor U16 - Trabzonspor U16 takımlarının oynadığı maçın son dakikalarında saha karıştı. Trabzonspor'un galibiyet golünü bulmasının ardından, çıkan tartışmada, Rizesporlu antrenörün, takip takımın oyuncularına vurduğu görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.