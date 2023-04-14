|
Reklam
Reklam
Spor

U16 maçında antrenör rakip oyunculara saldırdı

Trabzonspor U16 Takımı, ligin 15. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor U16 Takımı'nı 3-2 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında çıkan tartışmada, Rizesporlu antrenör rakip takımın oyuncularına saldırdı.

Haber Merkezi
14:37 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
U16 maçında saha karıştı

U16 maçında saha karıştı

Trabzonspor U16 Takımı ile Çaykur Rizespor U16 takımı karşı karşıya geldi. Mehmet Cengiz 3. Nolu Suni Çim Saha’da oynanan karşılaşmada, bordo mavililer sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor U16 Takımı mücadeleyi, 90+5. dakikada bulduğu golle kazandı.


Bu galibiyetle birlikte bordo-mavililer puanını 28’e yükseltti. Ligi 2. sırada tamamlayan Trabzonspor U16, Gelişim Ligi’nin play-off aşamalarına katılmaya hak kazandı.


Saha karıştı

Rizespor U16 - Trabzonspor U16 takımlarının oynadığı maçın son dakikalarında saha karıştı. Trabzonspor'un galibiyet golünü bulmasının ardından, çıkan tartışmada, Rizesporlu antrenörün, takip takımın oyuncularına vurduğu görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.


#Trabzonspor U16
#Rizespor U16
#Gelişim Ligi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.