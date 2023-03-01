Süper Lig'den üç hakem UEFA'nın açtığı "CORE" kurslarına katıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, iki etap halinde gerçekleştirilecek kursun ilk etabı, 21-28 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Nyon şehrinde yer alan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.





Kursta Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 8 hakem, 16 yardımcı hakem, 4 hakem koçu, 2 yardımcı hakem koçu ve 2 fitness eğitmeni yer aldı. Kurs kapsamında hakemlere, teorik ve pratik olarak oyun kuralları ve VAR eğitimleri verildi.





İleri düzey hakemliğin ve hakemlikte standardizasyonun hedeflendiği CORE kursunda; atletik testler, yazılı ve görsel oyun kuralları testleri, İngilizce testleri, maç analizleri, saha uygulamaları, mental hazırlıklar ve medikal incelemeler gerçekleştirildi.





CORE kursunun ilk etabının ardından Türk hakemler, 6 aylık takip sürecinde, UEFA tarafından atanan hakem koçları ve fitness eğitmenlerine gelişimlerini raporlayacak ve sonrasında 9-13 Ekim tarihlerinde yapılacak ikinci etap kursuna katılacak.



