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Spor

Üç hakem UEFA'nın 'CORE' kursuna katıldı

Süper Lig hakemlerinden Kadir Sağlam ile Süper Lig yardımcı hakemleri Ogün Kamacı ve Murat Altan, UEFA tarafından düzenlenen CORE (Centre of Refereeing Excellence) kurslarının 56'ncısına katıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:00 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Kadir Sağlam

Kadir Sağlam

Süper Lig'den üç hakem UEFA'nın açtığı "CORE" kurslarına katıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, iki etap halinde gerçekleştirilecek kursun ilk etabı, 21-28 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Nyon şehrinde yer alan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.


Kursta Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 8 hakem, 16 yardımcı hakem, 4 hakem koçu, 2 yardımcı hakem koçu ve 2 fitness eğitmeni yer aldı. Kurs kapsamında hakemlere, teorik ve pratik olarak oyun kuralları ve VAR eğitimleri verildi.


İleri düzey hakemliğin ve hakemlikte standardizasyonun hedeflendiği CORE kursunda; atletik testler, yazılı ve görsel oyun kuralları testleri, İngilizce testleri, maç analizleri, saha uygulamaları, mental hazırlıklar ve medikal incelemeler gerçekleştirildi.


CORE kursunun ilk etabının ardından Türk hakemler, 6 aylık takip sürecinde, UEFA tarafından atanan hakem koçları ve fitness eğitmenlerine gelişimlerini raporlayacak ve sonrasında 9-13 Ekim tarihlerinde yapılacak ikinci etap kursuna katılacak.


#CORE
#hakem
#Kadir Sağlam
#Murat Altan
#Ogün Kamacı
#Spor Toto Süper Lig
#SÜPER LİG
#UEFA
2 saat önce
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Üç hakem UEFA'nın 'CORE' kursuna katıldı
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