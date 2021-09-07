Spor UEFA açıkladı Artık deplasman tribünlerine seyirci alınabilecek
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UEFA açıkladı: Artık deplasman tribünlerine seyirci alınabilecek

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle statlara girişi yasaklanan misafir takım seyircileri için tribünde yüzde 5 oranında yer ayrılacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
UEFA açıkladı: Artık deplasman tribünlerine seyirci alınabilecek
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, icra kurulu, UEFA Oyuna Dönüş Protokolü'nde güncellemeye gitti. Değişiklik kapsamında aşılarını tamamlamış veya Kovid-19'u atlatmış kişilerin, başka bir teste tabi tutulmadan UEFA organizasyonlarına girmesine izin verildi.

Ulusal ya da yerel makamlarca uygulanan önlemlerin çiğnenmemesi koşuluyla kulüplerin, misafir seyirciler için izin verilen tribün kapasitesinin yüzde 5'i kadar yer ayıracağı belirtildi.

Ayrıca maçlara daha fazla basın mensubunun katılabilmesi amacıyla açık çalışma alanlarındaki zorunlu mesafe kuralı da kaldırıldı.

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