UEFA acil koduyla toplanıyor: Dev organizasyonların ertelenmesi gündemde

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından UEFA, yarın 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak. Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

EURO 2020 ana gündem maddesi

Yarın yapılacak olan zirvede ana gündem maddesi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile Türkiye'nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme konusu da toplantıda masaya yatırılacak. 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya ev sahipliği yapacak.

TFF UEFA ile görüşecek: Milli maçlar iptal edilebilir Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin ardından futbol dünyasında gözler UEFA'ya çevrildi. Bu hafta içinde oynanan Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanırken, ilerleyen tarihlerdeki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi.UEFA, kendisine üye olan ülke federasyonlarıyla salı günü yapacağı telekonferansla birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası ve UEFA'nın diğer organizasyonları hakkındaki kararını da verecek. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de alınacak olan her kararla ilgili değerlendirmelerini şimdiden yapmaya başladı. Bu bağlamda, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta da Avusturya ile oynanacak olan hazırlık maçları iptal edilebilir.Geçtiğimiz hafta alınan kararlar doğrultusunda bu 2 karşılaşmanın seyircisiz oynanması açıklanmıştı. Ancak Avrupa'da birçok ligde teknik adamlar ve futbolcuların koronavirüse yakalanması nedeniyle TFF çekincelerini UEFA'ya iletecek. UEFA'nın EURO 2020'yi erteleme kararı alması durumunda ise maçların oynanmasına gerek kalmayacak.Koronavirüsten dolayı ertelenen ve seyircisiz oynanacak ligler. pic.twitter.com/DINE4zyyaO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Mart 2020 Şampiyonlar Ligi Finali çekincesiTürkiye Futbol Federasyonu'nun bir diğer çekincesi ise İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final için UEFA'ya çekincelerini aktaracak olan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, bu anlamda toplum sağlığının tehlikeye atılmasını istemiyor. 80 bin kişi kapasitesi bulunan stadyuma gelmesi beklenen 60 bin yabancı futbolseverin tek tek karantina altına alınmasının mümkün olamayacağını UEFA'ya iletecek olan TFF, ayrıca Türkiye'ye gelen taraftarların maçları izledikten sonra, Fethiye, Marmaris, Antalya, Bodrum ve Çeşme gibi gözde tatil noktalarına gittiğini de UEFA'ya hatırlatacak. Gündemdeki bütün konuları UEFA yetkilileriyle paylaşacak olan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, UEFA'nın alacağı her karar için B planı geliştirmiş durumda.UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek haftaki maçlar ertelendi

Birçok lig ertelendi

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa'da etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle birçok ligde erteleme kararı alınmıştı. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da birçok ligde müsabakalara ara verilmişti. Avrupa'nın yanı sıra ABD, Japonya, Suudi Arabistan'ta da futbol organizasyonlarını durdurma kararı alındı. Süper Lig'de ise geçtiğimiz hafta alınan karar ile hafta sonu oynanan müsabakalara seyirci alınmamıştı.