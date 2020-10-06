UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA anket yaptı, Sivasspor 2. sırada yer aldı

UEFA, temsilcimiz Sivasspor’un yer aldığı I Grubu için anket düzenledi. Ankette gruptan çıkma olasılığı olan birinci takım Villarreal olurken, ikinci takım da Sivasspor oldu.

Haber Merkezi İHA
Sivasspor, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Sivasspor, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları geçtiğimiz cuma günü çekildi. Tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu’nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşmişti. Eşleşmenin ardından UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, gruptan hangi takımın bir üst tura çıkacağı yönünde anket yayınladı.

Villarreal zirvede, ikinci Sivasspor

Ankette Villarreal 67,5 oranla favori gösterilirken, temsilcimiz Sivasspor ise 23,8 oranla ikinci sırada yer aldı. Gruptaki diğer takımlar Qarabağ 5,3 ile üçüncü sırada yer alırken, Maccabi Tel-Aviv ise 3,5 oranla son sıraya yerleşti. Ankete ayrıca toplamda 29 bin 413 oy kullanıldı.

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından yapılan anket 3 gün sonra sona erecek.

Rıza Çalımbay'dan Avrupa Ligi'ndeki rakiplerine gözdağı
Rıza Çalımbay'dan Avrupa Ligi'ndeki rakiplerine gözdağı

UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kuralarda 48 takım 4’erli 12 gruba ayrıldı. Grup müsabakaları 22 Ekim’de başlayacak, 10 Aralık’ta sona erecek. Final ise 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya’dan Villarreal, Azerbaycan’dan Karabağ ve İsrail’den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı. "Gruptan çıkacağız"Grupların belli olmasının ardından beINSPORTS'a açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gruptan çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Bütün herkese hayırlı olsun. Gruplara baktığınız zaman, bizim grup iyi gözüküyor. Ülkemizin puana ihtiyacı olması, bizi daha çok hırslandırıyor. Hem ülkemiz için hem kendimiz için oynayacağız. Hedefim Avrupa'da başarılı olmak. İyi oyuncularımız var, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah gruptan çıkacağız, ona göre kadromuzu kurduk" ifadelerini kullandı.Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayabilirSivasspor'un Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu Galeri: Ülke puanına hangi takım, ne kadar katkı sağladı, en çok katkı sağlayan takım kim oldu?

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