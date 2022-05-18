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UEFA Avrupa Ligi finalinde korkutan olay: Taraftarlar tezahürat yapmayı kesti

Frankfurt ile Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde üzücü bir gelişme yaşandı. Mücadelede Frankfurt'un beraberlik golünü attığı esnada iki Alman taraftarın tribünden düştüğü belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi finalinde korkutan olay: Taraftarlar tezahürat yapmayı kesti
Frankfurtlu Borre'nin golü sonrasında yaşanan sevinç.

Frankfurt ile Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde iki Alman taraftarın tribünden düştüğü belirtildi.

Alman basınının aktardığı bilgiye göre Borre'nin attığı eşitlik golünün ardından iki Frankfurtlu taraftarın bulundukları tribünden düştükleri aktarıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Demireli, bilgiyi Almanya'daki muhabir arkadaşlarından aldığını belirtirken Frankfurtluların yaşanan olay sonrasında tezahürat yapmayı bıraktığını söyledi.

Öte yandan tribünden düşen Alman taraftarlarla ilgili olumsuz bir bilgi gelmedi.

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