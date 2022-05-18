UEFA Avrupa Ligi finalinde korkutan olay: Taraftarlar tezahürat yapmayı kesti

Frankfurt ile Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde iki Alman taraftarın tribünden düştüğü belirtildi.
Alman basınının aktardığı bilgiye göre Borre'nin attığı eşitlik golünün ardından iki Frankfurtlu taraftarın bulundukları tribünden düştükleri aktarıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Demireli, bilgiyi Almanya'daki muhabir arkadaşlarından aldığını belirtirken Frankfurtluların yaşanan olay sonrasında tezahürat yapmayı bıraktığını söyledi.
Öte yandan tribünden düşen Alman taraftarlarla ilgili olumsuz bir bilgi gelmedi.
İki Frankfurt taraftarı tribünden düştüğü için Frankfurt taraftarı birkaç dakikalığına tezahüratta bulunmadı.
İki Frankfurt taraftarı tribünden düştüğü için Frankfurt taraftarı birkaç dakikalığına tezahüratta bulunmadı.— Fatih Demireli (@FatihDemireli) May 18, 2022