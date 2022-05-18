UEFA Avrupa Ligi finalinde korkutan olay: Taraftarlar tezahürat yapmayı kesti Frankfurt ile Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde üzücü bir gelişme yaşandı. Mücadelede Frankfurt'un beraberlik golünü attığı esnada iki Alman taraftarın tribünden düştüğü belirtildi.

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