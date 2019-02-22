UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesiyle temsilcimizin kalmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Seribaşı uygulamasının olmadığı kura çekimi sonrası son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu;

  • Kiev-Chelsea
  • Frankfurt-Inter
  • Zagreb-Benfica
  • Napoli-Salzburg
  • Valencia-Krasnodar
  • Sevilla-Slavia Prag
  • Arsenal-Rennes
  • Zenit-Villarreal
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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