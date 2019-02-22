UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
Seribaşı uygulamasının olmadığı kura çekimi sonrası son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu;
- Kiev-Chelsea
- Frankfurt-Inter
- Zagreb-Benfica
- Napoli-Salzburg
- Valencia-Krasnodar
- Sevilla-Slavia Prag
- Arsenal-Rennes
- Zenit-Villarreal
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
🔸OFFICIAL: ROUND OF 16 DRAW!🔸
😃 or 😩 ❓ #UELdraw pic.twitter.com/3OCua9VOkC
🔸OFFICIAL: ROUND OF 16 DRAW!🔸
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