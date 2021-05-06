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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu: Manchester United-Villarreal

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde iki maç sonunda rakiplerini deviren Manchester United ve Villarreal, adını finale yazdıran takımlar oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Liginde finalistler belli oldu: Manchester United-Villarreal
UEFA Avrupa Ligi kupası Polonya'da sahibini bulacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde, ilk maçı evinde 6-2 kazanan İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İtalyan ekibi Roma’nın konuğu oldu.

Karşılaşmanın 39’uncu dakikasında Cavani’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önce kapatan United’a Roma, 57’de Dzeko ve 60’da Cristante ile cevap verdi: 2-1. İngiliz ekibinde 68’inci dakikada Cavani yine sahneye çıkarak durumu 2-2’ye getirdi. Karşılaşmanın son golü ise 83’üncü dakikada Zalewski’den geldi ve mücadele Roma’nın 3-2’lik galibiyetiyle tamamlandı.

  • Bu sonuçla Roma kupaya veda ederken, Manchester United ise adını finale yazdırmayı başardı.

Arsenal elendi, Emery kovulduğu takımı eleyerek finale çıktı

Gecenin diğer maçında ise İngiliz temsilcisi Arsenal, evinde ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj sağlayan İspanyol Villarreal’i konuk etti.

1-0’ın tur için yettiği İngiliz temsilcisi, mücadelede aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Arsenal turnuvaya veda ederken, Villarreal ise adını finale yazdıran taraf oldu.

  • UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak

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