UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu: Manchester United-Villarreal

UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde, ilk maçı evinde 6-2 kazanan İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İtalyan ekibi Roma’nın konuğu oldu.
Karşılaşmanın 39’uncu dakikasında Cavani’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önce kapatan United’a Roma, 57’de Dzeko ve 60’da Cristante ile cevap verdi: 2-1. İngiliz ekibinde 68’inci dakikada Cavani yine sahneye çıkarak durumu 2-2’ye getirdi. Karşılaşmanın son golü ise 83’üncü dakikada Zalewski’den geldi ve mücadele Roma’nın 3-2’lik galibiyetiyle tamamlandı.
- Bu sonuçla Roma kupaya veda ederken, Manchester United ise adını finale yazdırmayı başardı.
Arsenal elendi, Emery kovulduğu takımı eleyerek finale çıktı
Gecenin diğer maçında ise İngiliz temsilcisi Arsenal, evinde ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj sağlayan İspanyol Villarreal’i konuk etti.
1-0’ın tur için yettiği İngiliz temsilcisi, mücadelede aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Arsenal turnuvaya veda ederken, Villarreal ise adını finale yazdıran taraf oldu.
- UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak
Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. kez finalde. İspanyol teknik adam daha önce çıktığı 3 finalde kupayı kaldırma başarısı göstermişti👇
2013/14: 🏆
2014/15: 🏆
2015/16: 🏆
2018/19: Finalist
2020/21: Finalist (🤔)#UEL pic.twitter.com/sHMkwsEC01
Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. kez finalde. İspanyol teknik adam daha önce çıktığı 3 finalde kupayı kaldırma başarısı göstermişti👇