UEFA Finansal Fair Play yükümlülüklerini askıya aldı
UEFA, kendisine bağlı tüm organizasyonların hazırlık maçları da dahil olmak üzere, bir sonraki karara kadar ertelendiğini duyururken, Finansal Fair Play (FFP) yükümlülüklerini de askıya aldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA, 55 ülke federasyonunun temsilcileri ile bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonunda koronavirüse karşı bir çok önlem alındı. Yapılan açıklamada UEFA'ya bağlı bütün organizasyonların iptal edildiği duyuruldu.
Daha önce alınan karar ile EURO 2020, 2021 yılına ertelenmişti. UEFA yapılan toplantı sonrasında, Haziran 2020'de oynanması planlanan bütün milli maçların da ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ikinci bir karara kadar askıya alındığını da duyurulurken, FFP yükümlülükleri de durduruldu. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Mevcut olağanüstü durumlarda, kulüplerle ve federasyonlarla FFP konusunda tekrar görüşme yapılması konusunda anlaşma sağlandı. 2020/21 turnuvaları için, lisanslama çalışmaları konusundaki son süre ertelendi."
UEFA Başkanı Ceferin: "Şuan da EURO 2020'yi ertelemek, ulusal ligleri ve kulüp organizasyonlarını tamamlayabilmek için tek şansımızdı. Bu konuda 55 ülkenin tam desteğini aldık." pic.twitter.com/4c5v0QqkEa
Yorum