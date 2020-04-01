UEFA haziran ayındaki milli takım maçlarını iptal etti

Koronavirüs pandemesi nedeniyle bütün spor organizasyonlarına ara verilmişti. UEFA, bugün 55 ülke federasyonunun temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplanın gündemi ise koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen liglerin durumu söz konusuydu.

Aynı zamanda alınan kararlardan biri de milli takımların oynayacakları maçlarla ilgili oldu.

UEFA, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle eylül ayına ertelendiğini açıkladı.

Geride bıraktığımız haftalarda da EURO 2020 koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti.