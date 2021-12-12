Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi de bu kurada belli olacak.

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