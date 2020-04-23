UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi

UEFA'da liglerin ne zaman biteceğiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Şu anda askıya alınan liglerin haziran ayında başlayıp 3 Ağustos'a kadar bitmesi istendi.
Haziran ayında başlayamayacak durumda olan ülkeler play-off sistemi önerildi. Liglerini tamamlayamayacak ülkelerin kulüplerinin gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım yöntemleri de netleşti. Wild Card gibi bir davet uygulaması ya da UEFA sıralamasına göre değil tamamen puan durumundaki son yerine göre karar verileceği belirtildi.
Belçika ve İskoçya'nın sunumu hakkında UEFA'dan açıklama:
"Belçika ve İskoçya'dan futbol otoritelerinin yaptıkları sunumların bir sonucu olarak, ortaya çıkan sorunlar komitemiz tarafından tanınmış, 2020-21 Avrupa kupalarına katılım için uygunluk kriterleri hakkında kılavuzlar onaylanmıştır. Kılavuz, UEFA kulüp müsabakalarına katılımının her zaman sportif başarı temelinde gerçekleşmesi ilkesini yansıtmaktadır. Bu yüzden UEFA, ülke federasyonlarını, liglerini oynatmak adına tüm seçenekleri keşfetmeye ve bunun doğal sonucu olarak bu yolla Avrupa kupalarına katılmaya davet eder. Tabii bu arada futbolcu, seyirci ve futbolla ilişkili kişilerin sağlıkları birinci öncelik olarak tutulmalıdır."
UEFA: "Liglerin tamamlanamaması halinde UEFA turnuvalarına katılma prosedürleri nesnel ve şeffaf olmalıdır. Federasyonlar ve ligler, sıralamaları ve koşulları göz önünde bulundurarak nihai kararı alma yetisine sahip olmalıdır."
UEFA: "Liglerin tamamlanamaması halinde UEFA turnuvalarına katılma prosedürleri nesnel ve şeffaf olmalıdır. Federasyonlar ve ligler, sıralamaları ve koşulları göz önünde bulundurarak nihai kararı alma yetisine sahip olmalıdır."— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 23, 2020
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