UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi

UEFA'da liglerin ne zaman biteceğiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Şu anda askıya alınan liglerin haziran ayında başlayıp 3 Ağustos'a kadar bitmesi istendi.

Haziran ayında başlayamayacak durumda olan ülkeler play-off sistemi önerildi. Liglerini tamamlayamayacak ülkelerin kulüplerinin gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım yöntemleri de netleşti. Wild Card gibi bir davet uygulaması ya da UEFA sıralamasına göre değil tamamen puan durumundaki son yerine göre karar verileceği belirtildi.

UEFA'dan kulüplere 70 milyon euroluk yardım UEFA'dan yapılan açıklamada, 2018-2020 tarihlerinde Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin play-off'ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden verileceği aktarıldı.UEFA'nın yapacağı 70,4 milyon avroluk ödemenin 50 milyon avrosunu play-off'lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17,7 milyon avrosunu play-off'lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere, 2,7 milyon avrosunu ise sonbaharda oynanacak play-off'lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacağı belirtildi.UEFA'nın kulüplere 200 milyon avro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon avroluk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara yapılacağı bildirildi.UEFA’nın dün 55 üye ülke federasyonlarıyla yaptığı toplantıda liglerin tamamlanmasını istemesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası organizasyonların 2021 sonuna kadar askıya alınması tavsiyesinde bulundu.https://t.co/dMUURDomCJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 22, 2020

Belçika ve İskoçya'nın sunumu hakkında UEFA'dan açıklama:

"Belçika ve İskoçya'dan futbol otoritelerinin yaptıkları sunumların bir sonucu olarak, ortaya çıkan sorunlar komitemiz tarafından tanınmış, 2020-21 Avrupa kupalarına katılım için uygunluk kriterleri hakkında kılavuzlar onaylanmıştır. Kılavuz, UEFA kulüp müsabakalarına katılımının her zaman sportif başarı temelinde gerçekleşmesi ilkesini yansıtmaktadır. Bu yüzden UEFA, ülke federasyonlarını, liglerini oynatmak adına tüm seçenekleri keşfetmeye ve bunun doğal sonucu olarak bu yolla Avrupa kupalarına katılmaya davet eder. Tabii bu arada futbolcu, seyirci ve futbolla ilişkili kişilerin sağlıkları birinci öncelik olarak tutulmalıdır."