Spor UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek finalistler belli oluyor
FUTBOL FUTBOL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa'nın bir numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkacak olan takımlar belli oluyor. Son 16 turunda ikinci maçlar 8-16 Mart tarihlerinde oynanacak olan 8 maçla tamamlanacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, yarın ve 9 Mart Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Liverpool (İngiltere) - Inter (İtalya): (2-0)
Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): (1-1)

9 Mart Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)
Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

15 Mart Salı:

Manchester United (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): (1-1)
Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz): (2-2)

16 Mart Çarşamba:

Juventus (İtalya) - Villarreal (İspanya): (1-1)
Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)

Darijo Srna: "UEFA ve FIFA, Ukrayna'da oynayan tüm yabancılar için bir transfer penceresi açacak"
SPOR
Darijo Srna: "UEFA ve FIFA, Ukrayna'da oynayan tüm yabancılar için bir transfer penceresi açacak"
Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor

'Rus uçakları alçaktan
uçup korkutuyor'

​Sığınaktaki Ukraynalılar korku dolu anları anlattı.
Benim büyükelçim burada değil

'Benim büyükelçim burada değil'

​Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi.
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor

​MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati: Etiket üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

​AKOM tarih ve saat verip uyardı: Hazırlıklı olun.

Bin kilometrelik sınırı tek başına geçti.

​Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları 10 Mart'ta bir araya gelecek

​Gıda fiyatları ile ilgili spekülatif yayın yapan programlara ceza.

​Maçı izlerken kalp krizi geçiren Ahmet'in babası açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.