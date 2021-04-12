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Spor UEFA Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Haber Merkezi AA
UEFA Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, yarın ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

  • Yarın:
  • Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)
  • Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)
  • 14 Nisan Çarşamba:
  • Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
  • Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)

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