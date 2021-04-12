UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, yarın ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:
- Yarın:
- Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)
- Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)
- 14 Nisan Çarşamba:
- Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
- Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)
Mbappé, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 27 golün 19'unu deplasmanlarda attı👇#UCL
Etihad: ⚽️
Signal Iduna: ⚽️⚽️
Juventus Stadyumu: ⚽️
Celtic Park: ⚽️
Allianz Arena: ⚽️⚽️⚽️
Anfield: ⚽️
Old Trafford: ⚽️
Bernabéu: ⚽️
Nou Camp: ⚽️⚽️⚽️
Jan Breydel: ⚽⚽⚽
Lotto Park: ⚽
Rajko Mitić: ⚽ pic.twitter.com/93bReQuGVu
Mbappé, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 27 golün 19'unu deplasmanlarda attı👇#UCL