UEFA ülke puanı sıralamasında son durum dün akşam oynanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının ardından futbolseverler tarafından araştırılıyor. 24 Ekim Çarşamba günü Galatasaray rakibi Elfsborg’u evinde 4-3 mağlup etti. Dün akşam ise Beşiktaş’tan zorlu deplasmanda kritik bir galibiyet geldi. Siyah-beyazlılar Lyon’u 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Premier Lig devi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir haftanın mağlubiyet getiren tek takımı oldu. Çağdaş Atan’ın öğrencileri deplasmanda Celje’ye 5-1 mağlup oldu. Peki, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…
Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir dün akşam UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde boy gösterdi. Beşiktaş deplasmanda Lyon’u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir ise Celje deplasmanında 5-1 mağlup oldu. Maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında liste güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, yükseldi mi? İşte sıralama…
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
İşte 25 Ekim tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması:
ÇEKYA İLE FARK AÇILIYOR
Avrupa kupalarında oynanan maçlar sonrası Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti. Ülke puanındaki rakibimiz Çekya ile aramızdaki farkta erime gözlemlendi.
Çekya temsilcileri, Avrupa kupalarında oynadıkları maçlarda şu sonuçlarla sahadan ayrıldı:
Manchester City 5-0 Sparta Prag
PAOK 2-2 Viktoria Plzen
Athletic Bilbao 1-0 Slavia Prag
M. Boleslav 0-1 Lugano
Temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise şu sonuçları elde etti:
Galatasaray 4-3 Elfsborg
Fenerbahçe 1-1 Manchester United
Olimpik Lyon 0-1 Beşiktaş
Celje 5-1 Başakşehir