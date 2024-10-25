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Liste güncellendi: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…

Liste güncellendi: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…

09:5925/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum dün akşam oynanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının ardından futbolseverler tarafından araştırılıyor. 24 Ekim Çarşamba günü Galatasaray rakibi Elfsborg’u evinde 4-3 mağlup etti. Dün akşam ise Beşiktaş’tan zorlu deplasmanda kritik bir galibiyet geldi. Siyah-beyazlılar Lyon’u 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Premier Lig devi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir haftanın mağlubiyet getiren tek takımı oldu. Çağdaş Atan’ın öğrencileri deplasmanda Celje’ye 5-1 mağlup oldu. Peki, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir dün akşam UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde boy gösterdi. Beşiktaş deplasmanda Lyon’u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir ise Celje deplasmanında 5-1 mağlup oldu. Maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında liste güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, yükseldi mi? İşte sıralama…

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

İşte 25 Ekim tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması:

ÇEKYA İLE FARK AÇILIYOR

Avrupa kupalarında oynanan maçlar sonrası Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti. Ülke puanındaki rakibimiz Çekya ile aramızdaki farkta erime gözlemlendi.

Çekya temsilcileri, Avrupa kupalarında oynadıkları maçlarda şu sonuçlarla sahadan ayrıldı:

Manchester City 5-0 Sparta Prag

PAOK 2-2 Viktoria Plzen

Athletic Bilbao 1-0 Slavia Prag

M. Boleslav 0-1 Lugano

Temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise şu sonuçları elde etti:

Galatasaray 4-3 Elfsborg

Fenerbahçe 1-1 Manchester United

Olimpik Lyon 0-1 Beşiktaş

Celje 5-1 Başakşehir




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