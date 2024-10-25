Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir dün akşam UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde boy gösterdi. Beşiktaş deplasmanda Lyon’u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir ise Celje deplasmanında 5-1 mağlup oldu. Maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında liste güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, yükseldi mi? İşte sıralama…