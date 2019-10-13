UEFA'dan 'asker selamı soruşturması' iddialarına yalanlama
MİLLİ TAKIM

UEFA'dan 'asker selamı soruşturması' iddialarına yalanlama

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi AA
Milli futbolcular, atılan golü Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etmişti.

Milli futbolcular, atılan golü Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etmişti.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddiasına açıklama geldi.

Konuyla ilgili konuşan UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

  • A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde cuma günü Arnavutluk'u ağırlamış ve Cenk Tosun'un attığı son dakika golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Milli futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmişti.

Milli takımımız Mehmetçik'e selam durdu
Yeni Şafak

Milli takımımız Mehmetçik'e selam durdu

Milli takımımızın oynadığı maçta 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle Arnavutluk'u 1-0 devirdi. Golün ardından tüm futbolcularımız Mehmetçik'e selam durdu.

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