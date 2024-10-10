UEFA'dan Galatasaray'a uyarı! Düzenleme yapıldı

Galatasaray'a, UEFA'dan Rams Park'ın saha kenarlarıyla ilgili bir uyarı geldi. Kulüp, milli arayı fırsat bilerek bu eksiklerle ilgili düzenlemeler yaptı.
Milli arayı fırsat bilen Galatasaray, Rams Park'ın zeminindeki bozulmaları düzeltmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın uyarısı sonrası saha kenarlarında da değişiklik yaptı.
DÜZENLEMELER YAPILDI
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, UEFA'nın saha kenarlarının yokuş olduğu uyarısının ardından düzenlemeler yaptı.
RAMS PARK'TA ÜST ÜSTE 4 MAÇ
Antalyaspor maçının ardından Elfsborg, Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor ile evinde oynayacak sarı-kırmızılılarda zeminin durumu yakından takip edilecek.