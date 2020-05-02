UEFA'dan Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonuna mektup

Federasyondan yapılan açıklamada, mektupta UEFA'nın Avrupa kupalarına katılacak takımları "sportif başarı" esasına göre seçilmesini istediği belirtildi.

UEFA'nın ayrıca, Hollanda Kupası'nı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımın, kupa finali iptal olduğu için ligdeki sıralamaya göre belirlenmesini talep ettiği aktarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu sezonu iptal etti Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 1 Eylül'e kadar ülkede herhangi bir spor organizasyonunun yapılamayacağını açıklamasının ardından Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), son kararını kulüplere bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Eredivisie ve Eerste Divisie başta olmak üzere tüm futbol organizasyonlarının mevcut sezonları iptal edildi ve maçların oynanmamış olarak sayılmasına karar verildi. Şampiyon bir takım belirlenmeyeceğinin ifade edildiği açıklamada, küme düşme ve bir üst lige çıkma da olmayacak.Gelecek sezon Hollanda'yı UEFA organizasyonlarında temsil edecek takımlar ise Eredivisie'nin mevcut puan durumuna göre seçilecek ve organizasyonlara katılan takımlar, UEFA'dan kazandıkları katılım ücretlerini tüm takımlara eşit olarak paylaştıracak.Türk takımları 5 takımla Avrupa'da oynayabilir mi?UEFA, önceki günlerde federasyonlara 'liglerinizi tamamlayın Avrupa kupalarına takımlarınızı almayabilirim' demişti. Hollanda'nın bu tutumu sonrasında nasıl bir karar çıkacağı merak konusu. Ülke puan sıralamasında önümüzdeki rakiplerden biri olan Hollanda'nın takımlarının Avrupa kupalarına alınmaması ihtimalinden dolayı Türkiye'nin lig derecesinden Avrupa kupalarına 5 takım göndermesinin yolu açılabilir.Hollanda Ligi askıya alınmadan önce puan durumu bu şekildeydi👇 pic.twitter.com/Owrqq8eGjr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Nisan 2020

Federasyonun UEFA kriterlerine uyarak, lig birincisi Ajax'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna, ikinci AZ Alkmaar'ı ön elemelere, üçüncü Feyenoord'u UEFA Avrupa Ligi gruplarına, dördüncü PSV ve beşinci Willem II'yi ise ön elemelere göndereceği belirtildi.