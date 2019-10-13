UEFA'dan skandal tutum: 'Asker selamı'na inceleme başlatacaklar

A Milli Futbolcularımız, Arnavutluk karşısında atılan son dakika golünden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.

Provokasyon olabilirmiş!

Milli futbolcularımızın asker selamı vermesiyle ilgili UEFA'dan skandal bir açıklama geldi. UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, İtalyan Haber Ajansı ANSA’ya yaptığı açıklamada, millilerin attığı gol sonrası yaptığı asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.

Townsend açıklamasında, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim" dedi.