UEFA'nın 'asker selamı' soruşturmasından ceza çıkmadı
UEFA, A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yaşadığı gol sevinçlerinde yaptığı asker selamına ceza verilmeyeceğini açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili açtığı soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi.
UEFA'nın sadece tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.
Arnavutluk maçı sonrasında Avrupa basını gündeme taşımıştı
Hatırlanacağı üzere milli oyuncularımız Arnavutluk ile oynadıkları maçta atılan son dakika golü sonrasında kameraların karşısına gelip asker selamı vermişlerdi. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize desteklerini ifade eden milli futbolcular hakkında Avrupa medyasında başlayan kara propaganda sonrasında soruşturma açılacağı belirtilmişti. Fransa deplasmanında da aynı gol sevincini yaşayan milli takımımıza UEFA skandal bir tavırla soruşturma açmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılan soruşturmaya böyle tepki göstermişti;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA'nın asker selamı nedeniyle milli sporcularımız için başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi.
A Milli Takım futbolcuları asker selamı sebebiyle kulüpleri tarafından uyarılmış, bununla da kalmamış, ırkçı siyasetçi ve gazetecilerin hedefi olmuşlardı.
Mehmetçik için yaptığı destek paylaşımı sebebiyle kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in ardından A Milli Takım futbolcuları da asker selamı sebebiyle kulüpleri tarafından uyarıldı. Bununla da kalmadı, ırkçı siyasetçi ve gazetecilerin hedefi oldular!!! pic.twitter.com/DcF91eLfZh
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