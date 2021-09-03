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UEFA'ya liste verildi: Marcao döndü, 5 isim dışarıda kaldı

Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Takım arkadaşına saldırısı sonrası kadro dışı bırakılan Marcao da UEFA'ya verilen listede yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFAya liste verildi: Marcao döndü, 5 isim dışarıda kaldı
Fatih Terim Marcao'ya taktik veriyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadroyu belirledi.

Yeni transfer Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi. Kerem Aktürkoğlu'na fiziki saldırısı sonrası kadro dışı bırakılan Marcao'nun da listede olması dikkati çekti.

Fatih Öztürk, Aytaç Kara, Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Oğulcan Çağlayan ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu:

  • Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Atalay Babacan, Babel, Berk Balaban, Ömer Bayram, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, İsmail Çipe, Halil Dervişoğlu, Diagne, Marcao, Feghouli, Emre Kılınç, Berkan Kutlu, Luyindama, Morutan, Muslera, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Van Aanholt, Yedlin.

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