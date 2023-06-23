Uğurcan ancak avrupaya gidebilir

"Uğurcan, bizim kaptanımız. Çok da sevdiğimiz kardeşimiz. Uğurcan'ı Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Ama şu an böyle bir durum yok. Şuan da gelen bir resmi teklif yok''