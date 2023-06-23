|
Spor

Uğurcan ancak avrupaya gidebilir

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'ı Türkiye'de her hangi bir kulübe vermeyeceklerini belirterek "Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz ama su an böyle bir durum yok" diye konuştu.

09:32 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik direktörü Nenad Bjelica'nın kaç transfer istediğiyle ilgili soruya Doğan,

"Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Her şey çok ciddi, sık elenip sık dokunduğu için anlaşmalar yapsak da bunu dışarıya aktarmıyoruz. İlk etapta 6-7 transfer öngörüyoruz. Transferler gelmeye başladıkça, hocamız takımın durumunu kampta gördükçe, bizden ne talebi oluyorsa, yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapılacaktır" yanıtını verdi.


Uğurcan için resmi bir teklif yok

"Uğurcan, bizim kaptanımız. Çok da sevdiğimiz kardeşimiz. Uğurcan'ı Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Ama şu an böyle bir durum yok. Şuan da gelen bir resmi teklif yok''

Takım bütçesi küçülecek

Bir basın mensubunun, kur farkının transfere nasıl yansıyacağı yönündeki sorusu üzerine Başkan Doğan şu ifadeleri kullandı: "Gelirlerimize baktığımız zaman, kurdaki artışı da göz önüne aldığımızda, bu haliyle yönetilebilir bir durumu yok. Sadece kulübümüzün değil, Türk futbolunun da gerçeği haline geldi. Özellikle Anadolu kulüplerinde çok ciddi sıkıntılar var. Ciddi anlamda gelir kalemlerinin ortaya çıkarılması lazım. Biz şu anda yönetim olarak bu senenin planlamasını yapıyoruz. Takım bütçesini küçültmek zorundayız" dedi.



#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Uğurcan Çakır
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
26-27 Haziran bankalar açık mı?