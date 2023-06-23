Uğurcan ancak avrupaya gidebilir

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik direktörü Nenad Bjelica'nın kaç transfer istediğiyle ilgili soruya Doğan,
"Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Her şey çok ciddi, sık elenip sık dokunduğu için anlaşmalar yapsak da bunu dışarıya aktarmıyoruz. İlk etapta 6-7 transfer öngörüyoruz. Transferler gelmeye başladıkça, hocamız takımın durumunu kampta gördükçe, bizden ne talebi oluyorsa, yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapılacaktır" yanıtını verdi.
Bir basın mensubunun, kur farkının transfere nasıl yansıyacağı yönündeki sorusu üzerine Başkan Doğan şu ifadeleri kullandı: "Gelirlerimize baktığımız zaman, kurdaki artışı da göz önüne aldığımızda, bu haliyle yönetilebilir bir durumu yok. Sadece kulübümüzün değil, Türk futbolunun da gerçeği haline geldi. Özellikle Anadolu kulüplerinde çok ciddi sıkıntılar var. Ciddi anlamda gelir kalemlerinin ortaya çıkarılması lazım. Biz şu anda yönetim olarak bu senenin planlamasını yapıyoruz. Takım bütçesini küçültmek zorundayız" dedi.