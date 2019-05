Uğurcan Çakır: Sezonu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum

Bordo-mavili takımda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan ancak bulduğu şansı iyi şekilde değerlendirerek birinci kaleci konumuna gelen ve ardından A Milli Takım kadrosuna davet edilen Uğurcan Çakır, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Bu hızlı çıkışını çok çalışmaya, sabretmeye ve kendini her an oynayacak gibi hazır tutmasına bağlayan genç oyuncu, “En başından başlamak gerekirse sezon başında çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yeni hocamızla birlikte oyuncular arasında çok güzel bir ortam vardı. Bu şekilde sezona başladık ancak işler istediğimiz gibi gitmedi. Ancak çabuk toparladık ve güzel galibiyetler aldık. Galatasaray’a karşı da net bir galibiyet elde etmiştik. Sonrasında beklenmedik sakatlıklar oldu. Yönetim ve oyuncuları ilgilendiren birtakım sıkıntılar meydana geldi. Ardından bizlere şans geldi. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bana göre takımımızın yaptığı çıkışın önemli faktörü genç oyuncuların performansıydı. Genç oyuncularla oynamaktan büyük keyif alıyorum. Sahada yanımda gördüğümde ayrı bir mutluluk yaşayıp, ekstra motive oluyorum. Çünkü hepimiz Trabzonsporluyuz ve bu takım için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Altyapıda iyi oyuncular var. İnşallah onlar da en kısa zamanda aramıza katılır” dedi.

"Sezonu ikinci sırada bitireceğimizi düşünüyorum"

Bu sezon ve gelecek sezona yönelik ligdeki hedeflerinin yanı sıra Avrupa Kupaları’yla ilgili de konuşan Uğurcan Çakır, şöyle devam etti:

“Bu sezonu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum. Üstümüzdeki takımlarla çok fark yok. Biz de iyi bir çıkış yakaladık. En yakın rakibimiz Beşiktaş ile kendi sahamızda karşılaşacağız. O ve oynayacağımız diğer maçları kazanıp en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz. Avrupa çok farklı bir arena. Hem ülkemizi hem de kendimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim değerimize değer katacağını düşünüyorum. Takımda iskelet kadro oluştu. İyi oyunculardan oluşan iyi bir kadromuz var. Oyuncuların birbirleriyle ilişkileri çok iyi. Gelecek sezon inşallah takviyelerle birlikte başta şampiyonluk olmak üzere, her kulvarda başarılı olmayı hedefliyoruz.”

"Kupadan elenmek bizi üzdü"

Ziraat Türkiye Kupası’ndan beklenmedik bir şekilde elendiklerini ifade eden Uğurcan, bu konuda şunları söyledi:

“Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak en önemli hedeflerimizdendi. Ümraniyespor ile oynadığımız ilk maç 0-0 bitmesine rağmen ikinci maça iyi konsantre olup devreye de 1-0’lık üstünlükle girdik. İkinci yarıda motivasyon kaybı yaşadık. Bunun sonucunda da hiç beklemediğimiz şekilde mağlup olduk. O maç bizi çok üzmüştü. Hatta geriye doğru baktığımda en çok üzüldüğüm maçlardan biri olarak gösterebilirim.”

"Bana verilen şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum"

Kendisine verilen şansı iyi değerlendirdiğini anlatan Uğurcan çakır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sadi Tekelioğlu hocamız A takımın başına geldiği zaman beni altyapıdan tanıdığı için hemen formayı vermişti. Yeteneklerimi biliyordu. Kupa maçlarında bana verilen şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Geçen sezonunun sonlarına doğru altı maç daha oynadım. O maçlar da benim için iyi geçti. Bu konuda da Rıza Çalımbay hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Sezon başında kampta Ünal Karaman hocamız bana olan güvenini vurguladı. Kaleci antrenörümüz Metin Aktaş ise yaptığı konuşmalarda bana her zaman güven veriyordu. Zaten bir süre sonra da maç kadrolarında ikinci kaleci olarak yer almaya başlamıştım. Sezon başında iyi bir kamp geçirmiş, hazırlık maçlarındaki performansımla da hocalarımı memnun etmiştim. Belki de sezon başında ortaya koyduğum performans dolayısıyla formayı Esteban yerine bana verdiler.”

“Milli takıma sürekli olarak gitmek istiyorum"

Milli takım ve kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan Uğurcan Çakır, “Milli takıma gitmek ç ok gurur verici bir olay. Kendimi çok mutlu hissettim. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığım için de ayrıca mutlu oldum. Şenol Güneş gibi bir Trabzonspor efsanesiyle orada çalışmak benim için gurur verici bir durum. Kendisiyle orada tanışma imkanı da buldum. İnşallah düzenli olarak davet edilirim. Kariyer planlamamı güne göre yapıyorum. Çünkü buralara çok hızlı geldim. Şu anda Trabzonspor’da ve Milli Takım’dayım. Trabzonspor’da kendimi daha çok geliştirmek, formayı kaptırmamak en önemli önceliğim. Milli Takıma da devamlı gitmek ve burada birinci kaleci olmak istiyorum. Başarılı olduktan sonra gerisi kendiliğinden geliyor” diyerek açıklamalarını tamamladı.