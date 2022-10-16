Uğurcan Çakır'dan beraberlik açıklaması: Beşiktaş deplasmanından alınan beraberlik iyidir

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından maç içerisinde kritik kurtarışlara imza atan bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, kazanmaya yakın olan taraf olduklarını ancak beraberliğin de kötü bir sonuç olmadığını belirtti.Çakır, yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verdi:
- "İki gündür çok üzgünüz. Bartın'da ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan alınan 1 puan iyi gibi. Ama hak edecek oyunu oynadık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık."