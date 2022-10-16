Uğurcan Çakır'dan beraberlik açıklaması: Beşiktaş deplasmanından alınan beraberlik iyidir Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından maç içerisinde kritik kurtarışlara imza atan bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, kazanmaya yakın olan taraf olduklarını ancak beraberliğin de kötü bir sonuç olmadığını belirtti.

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