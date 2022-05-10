Uğurcan Çakır'dan Kayserispor yenilgisi sonrasında sert mesaj

Dünya

Birleşmiş Milletler: Safir petrol tankerindeki sızıntıyı gidermek 20 milyar dolara mal olabilir

BM, Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'de yıllardır boşaltılmayı bekleyen Safir petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceği konusunda uyardı. Safir tankerindeki petrolün güvenli bir şekilde transferini sağlamak amacıyla 11 Mayıs Çarşamba günü BM'nin Hollanda ev sahipliğinde konferans düzenleyeceğini aktaran BM Yemen Koordinatörü David Gressly, söz konusu konferansta 80 milyon dolar toplamayı umduklarını ifade etti.