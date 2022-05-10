Uğurcan Çakır'dan Kayserispor yenilgisi sonrasında sert mesaj

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kayserispor yenilgisi sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çakır, mücadele sonrasında 'Kayserispor takımını kutluyorum, ancak taraftarlarını kutlamıyorum' şeklinde konuştu.
İşte Uğurcan Çakır'ın maç sonunda yaptığı kısa açıklama;
- -"Kayserispor takımını tebrik ediyorum ama sadece takımı. Taraftarlarını tebrik etmiyorum. Biz 'kardeş takım' diyoruz onlara. Bugün yapılanları taraftarlarımız unutmasın"
- -"Şampiyon bir takım geldi buraya. Onlardan hürmet beklerdik. Ancak onlar ellerine ne geçerse bize attılar."