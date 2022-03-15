Spor Uğurcan Çakırın Benim hikayem belgeseli şampiyonluk kutlamalarını bekliyor
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Uğurcan Çakır’ın ’Benim hikayem’ belgeseli şampiyonluk kutlamalarını bekliyor

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için hazırlanan ’Benim hikayem’ belgeseli, şampiyonluk kutlamalarını bekliyor. Ligde açık ara zirvede bulunan bordo-mavililerin başarılı file bekçisi, "Şampiyonluk görmeden gitsem üzülürdüm" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Uğurcan Çakır’ın ’Benim hikayem’ belgeseli şampiyonluk kutlamalarını bekliyor
Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 resmi maça çıktı

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı elinde bulunduran Trabzonspor’da, takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır için hazırlanan, ’Benim hikayem’ belgeselinin çekimleri geçtiğimiz sezon başladı. Uğurcan’ın bulunduğu şehirlerde detaylı çekimler yapıldı. Hayatına dokunan insanlarla gerçekleştirilen röportajların yanı sıra takım arkadaşları da milli ile bekçisi için görüşlerini aktardı. Geçtiğimiz sezon başlanan belgesel normal şartlarda tamamlanmıştı. Ancak Uğurcan Çakır’ın, Avrupa’ya transferi gerçekleşmeyince tanıtımı yapılan belgeselin tamamının yayınlanması fikri de ortadan kalkmış oldu.

Şampiyonluk kutlamaları bekleniyor

Bu sezon kalesinde ortaya koyduğu performansla göz dolduran Uğurcan Çakır’ın, sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferine kesin gözüyle bakılıyor. Birçok kulübün Uğurcan için nabız yokladığı biliniyor ancak henüz Karadeniz ekibine ciddi sayılabilecek bir teklif ulaşmış değil. Çakır’ın, ’Benim hikayem’ belgeseline bu sezon yaşananlar ve şampiyonluk kutlamaları eklenmesiyle birlikte, yurt dışına gerçekleşmesi beklenen transferi de tamamlanmasıyla belgeselin yayımlanması düşünülüyor.

"Şampiyonluk görmeden gitsem üzülürdüm"

Uğurcan Çakır’ın, gelen tekliflere rağmen Avrupa’ya transferi gerçekleşmemişti. Bordo-mavili takımda kalarak, "Şampiyonluk görmeden gitsem üzülürdüm" ifadelerini kullanan başarılı eldiven, şampiyonluğun gelmesiyle birlikte yurt dışı transferinin önünü de açmış olacak.
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