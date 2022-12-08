Spor Uğurcan Çakırdan Fenerbahçe derbisi yorumu Kırılma maçı olabilir
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Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe derbisi yorumu: Kırılma maçı olabilir

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Başarılı file bekçisi, "Fenerbahçe maçı şampiyonluk yolunda bir kırılma maçı olabilir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakırın Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamaları
Uğurcan Çakır bu sezon çıktığı 22 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirten başarılı eldiven, Fenerbahçe derbisinin bir kırılma maçı olabileceğini ifade etti.

Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kamp bize iyi geldi"

  • "Sezonun ilk bölümünde çok da kötü değildik. Bu kamp bize iyi geldi. Çok iyi çalıştık. Hocanın dediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık. Çok ciddi rakiplerle oynadık."

"Uyum kolay olmuyor"

  • "Geçen seneden çok oyuncu gitti. Uyum biraz zor oluyor. Her zaman kolay olmuyor. Burada da uyumu geliştirmeye çalıştık."

"Şampiyonluk yolunda bir kırılma maçı olabilir"

  • "Önümüzde Fenerbahçe maçı var, çok önemli. Çok erken ama Fenerbahçe maçı şampiyonluk yolunda bir kırılma maçı olabilir. Sallantılı gidişin ardından galibiyet gelirse bizim için psikolojik ve moral anlamında iyi olacaktır. Aksi bir sonuçta ligin sonu da değil, çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum."

"Çok şükür derbilerde iyi oynadım"

  • "Derbi maçlar, çok özel oluyor. Çok ekstra bir motivasyonum yok. Her maça aynı hazırlanıyorum. Benim için her maçın ayrı bir değeri var. Çok şükür derbilerde iyi oynadım. Normal maçlarda da iyi oynadım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma liderlik yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum."

"Avrupa'da sonuna kadar gideceğiz"

  • "Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir hedef varsa Trabzonspor her zaman peşinden koşar. Bunu başaracak güçte ve kalitedeyiz. Ligde, kupada, Avrupa'da her yerde iddiamız var. Her maçı kazanmak istiyoruz."

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