Uğurcan Çakır'ın kurtarışı derbiye damga vurdu

Cicildau ve Uğurcan Çakır.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray'ın ilk yarıda oldukça etkili olduğu karşılaşmada Uğurcan Çakır, 38. dakikada unutulmaz bir kurtarış yaptı.

Galatasaray atağında savunmaya çarpan topta terse koşu yapan Uğurcan Çakır, topun yöneldiği köşeye doğru atlayışını yaptı ve skorun 2-0'a gelmesine engel oldu.