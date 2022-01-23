Spor Uğurcan Çakırın kurtarışı derbiye damga vurdu
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Uğurcan Çakır'ın kurtarışı derbiye damga vurdu

Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısında konuk ekibin kalecisi Uğurcan Çakır sosyal medyada gündem olan bir kurtarışa imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakırın kurtarışı derbiye damga vurdu
Cicildau ve Uğurcan Çakır.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray'ın ilk yarıda oldukça etkili olduğu karşılaşmada Uğurcan Çakır, 38. dakikada unutulmaz bir kurtarış yaptı.

Galatasaray atağında savunmaya çarpan topta terse koşu yapan Uğurcan Çakır, topun yöneldiği köşeye doğru atlayışını yaptı ve skorun 2-0'a gelmesine engel oldu.

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