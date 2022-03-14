Ukrayna'nın işgali sonrasında sözleşmesini fesheden yıldız İstanbul'a geldi

Ukrayna Milli Takım oyuncusu Rakitsky, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Zenit ile olan sözleşmesini fesheden tecrübeli defans oyuncusunun Başakşehir'den gelen teklifi kabul ettiği ve son görüşmeleri yapmak için kulüp yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi.
2019 yılında Shakhtar Donetsk'ten Zenit'e 10 milyon euro karşılığında transfer olan Rakitsky, Ukrayna Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcu ülkesinin milli takımı formasını 52 kez giyme başarısı göstermişti.
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FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak. Süper Lig'deki kulüplerin de kadrosuna katabileceği oyuncularla ilgili sosyal medyada paylaşılan futbolcular listesini sizler için derledik.
Yaroslav Rakitskiy (32) - Tecrübeli stoper, Zenit ile sözleşmesini feshetti.
Alexis Beka Beka (20) - Genç orta saha oyuncusunun Lokomotiv Moskova'dan ayrılabileceği belirtiliyor.
Artem Dovbyk (24) - Yetenekli forvet Dnipro'da forma giyiyor. FIFA'nın özel izniyle sözleşmesi askıya alındı.
Marlon (26) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen defans oyuncusunun sözleşmesi özel izinle askıda.
Tsygankov (24) - Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu özel izinle transfer olabilecek.
David Neres (25) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen kanat oyuncusunun sözleşmesi özel izinle askıda.
Tete (22) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen kanat oyuncusunun sözleşmesi özel izinle askıda.
Pedrinho (23) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen oyuncunun sözleşmesi özel izinle askıda.
Solomon Kvirkvelia (30) - Metalist'te forma giyen defans oyuncusunun sözleşmesi askıda.
Illya Zabarnyi (19) - Dinamo Kiev'de forma giyen defans oyuncusu yayınlanan kural gereği transfer olabilecek.
Pepe Djibril Diaw (27) - Rukh Lviv forması giyen defans oyuncusu yayınlanan kural gereği transfer olabilecek.
Rusya ve Ukrayna'dan alınabilecek futbolcu listesi
FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak. Süper Lig'deki kulüplerin de kadrosuna katabileceği oyuncularla ilgili sosyal medyada paylaşılan futbolcular listesini sizler için derledik.