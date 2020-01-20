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ultrAslan'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray'da taraftar grubu ultrAslan, Arda Turan'ın sarı kırmızılılara transferiyle ilgili olarak resmi bir açıklama yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan, Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüş ve ikilinin aralarındaki buzlar erimişti.

Arda Turan, Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüş ve ikilinin aralarındaki buzlar erimişti.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

Galatasaray'da taraftar grubu ultrAslan, Arda Turan'ın sarı kırmızılılara geri dönüşüne olumlu yaklaştıklarını açıkladı. ultrAslan yaptığı açıklamada, "Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

İşte ultrAslan'ın Arda Turan ile ilgili açıklaması;

  • "Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, zorlu hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir"

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı
DHA

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, 'Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım' dedi.


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