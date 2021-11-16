Ümit Milli Takım yine kaybetti: Tolunay Kafkas'a büyük tepki

Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milli Takım, Alanya'da oynanan maçta Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından futbolseverler, sosyal medyadan teknik direktör Tolunay Kafkas'a tepki mesajları attı.
Grubunda 5 maç sonunda sadece 4 puan toplayabilen milli takımda futbolcular Danimarka karşılaşmasının sonunda büyük üzüntü yaşadı.
- Milliler, grubunda sadece Kazakistan'ı mağlup edebilmişti. Tolunay Kafkas yönetimindeki takım İskoçya ile de berabere kalmıştı. Ümit Milli Takımımız, Belçika'ya iki maçta mağlup olurken Danimarka'ya da evinde kaybetti.
Alanya'da maç sona erdi. #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/2M2fF4WsU1
Alanya'da maç sona erdi. #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/2M2fF4WsU1— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 16, 2021
Tolunay Kafkas için atılan mesajlardan bazıları;
Ümit Milli Takım teknik direktörü ve Türkiye gelişim direktörü Tolunay Kafkas'ı herhangi bir TFF 2 veya TFF 3 maçında gören var mı ?
Ümit Milli Takım teknik direktörü ve Türkiye gelişim direktörü Tolunay Kafkas'ı herhangi bir TFF 2 veya TFF 3 maçında gören var mı ?— Oguz Yoruk (@OguzYoruk) November 16, 2021
Ümit milli takım ne zaman Tolunay Kafkas'ı bırakacak acaba? Adam "sıfır" katkiyla takımı yönetiyor. Altyapıya da yabancı hoca getirilmeli. Ciddi ciddi Tolunay Kafkas'ın yarardan çok zararı oluyor artık.
Ümit milli takım ne zaman Tolunay Kafkas'ı bırakacak acaba? Adam "sıfır" katkiyla takımı yönetiyor. Altyapıya da yabancı hoca getirilmeli. Ciddi ciddi Tolunay Kafkas'ın yarardan çok zararı oluyor artık.— 🇹🇷🇹🇷Biz Ölümüne 🇹🇷🇹🇷 (@2binyirmiuc) November 16, 2021
Tolunay Kafkas döneminde A Milli Takıma oyuncu entegrasyonu çok çabuk oldu. Bunun için kendisini övdüm. Ama oynatmak istediği oyun ve rakip analizi sıfır. Tolunay Kafkas bugün Daramy ve İsaksen'i parlatmak üzere sahaya çıkmış. İnşallah maç 6-7 gitmez.
Tolunay Kafkas döneminde A Milli Takıma oyuncu entegrasyonu çok çabuk oldu. Bunun için kendisini övdüm. Ama oynatmak istediği oyun ve rakip analizi sıfır. Tolunay Kafkas bugün Daramy ve İsaksen'i parlatmak üzere sahaya çıkmış. İnşallah maç 6-7 gitmez.— Bünyamin Karakaya (@tatarkara12) November 16, 2021
Tolunay Kafkas’ın gönderilmesi için daha ne olması gerekiyor San Marino
4 mü atmalı ne olmalı daha
Tolunay Kafkas’ın gönderilmesi için daha ne olması gerekiyor San Marino
Bu ne sorumsuzluk..
U 21 milli takımımızın hocası Tolunay Kafkas fütursuzca kafasında bere kulübede takım yönetiyor..
Sistem bu gibi vasat yerlileri piyasaya sürdüğü müddetçe... Alman alt yapı hocalarının A milli takımımızın başına getirilmeleri gayet normal...
Bu ne sorumsuzluk..
Tolunay Kafkas’ ın, Daramy tanıdığını, izlediğini düşünmüyorum! Doğaçlama oyun oynuyoruz! Türkiye U21 takımını hiç ediyoruz Tolunay’ a bırakarak! pic.twitter.com/bLhiC3G5Wz
Tolunay Kafkas’ ın, Daramy tanıdığını, izlediğini düşünmüyorum! Doğaçlama oyun oynuyoruz! Türkiye U21 takımını hiç ediyoruz Tolunay’ a bırakarak! pic.twitter.com/bLhiC3G5Wz— Efe Kırkyıldız (@kirkyildiz) November 16, 2021