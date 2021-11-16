Ümit Milli Takım yine kaybetti: Tolunay Kafkas'a büyük tepki

Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milli Takım, Alanya'da oynanan maçta Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından futbolseverler, sosyal medyadan teknik direktör Tolunay Kafkas'a tepki mesajları attı.

Grubunda 5 maç sonunda sadece 4 puan toplayabilen milli takımda futbolcular Danimarka karşılaşmasının sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Milliler, grubunda sadece Kazakistan'ı mağlup edebilmişti. Tolunay Kafkas yönetimindeki takım İskoçya ile de berabere kalmıştı. Ümit Milli Takımımız, Belçika'ya iki maçta mağlup olurken Danimarka'ya da evinde kaybetti.

Alanya'da maç sona erdi. #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/2M2fF4WsU1 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 16, 2021

Tolunay Kafkas için atılan mesajlardan bazıları;

Ümit Milli Takım teknik direktörü ve Türkiye gelişim direktörü Tolunay Kafkas'ı herhangi bir TFF 2 veya TFF 3 maçında gören var mı ? REKLAM November 16, 2021

Ümit milli takım ne zaman Tolunay Kafkas'ı bırakacak acaba? Adam "sıfır" katkiyla takımı yönetiyor. Altyapıya da yabancı hoca getirilmeli. Ciddi ciddi Tolunay Kafkas'ın yarardan çok zararı oluyor artık. — 🇹🇷🇹🇷Biz Ölümüne 🇹🇷🇹🇷 (@2binyirmiuc) November 16, 2021

Tolunay Kafkas döneminde A Milli Takıma oyuncu entegrasyonu çok çabuk oldu. Bunun için kendisini övdüm. Ama oynatmak istediği oyun ve rakip analizi sıfır. Tolunay Kafkas bugün Daramy ve İsaksen'i parlatmak üzere sahaya çıkmış. İnşallah maç 6-7 gitmez. — Bünyamin Karakaya (@tatarkara12) November 16, 2021

Tolunay Kafkas’ın gönderilmesi için daha ne olması gerekiyor San Marino

4 mü atmalı ne olmalı daha REKLAM November 16, 2021

Bu ne sorumsuzluk..



U 21 milli takımımızın hocası Tolunay Kafkas fütursuzca kafasında bere kulübede takım yönetiyor..

Sistem bu gibi vasat yerlileri piyasaya sürdüğü müddetçe... Alman alt yapı hocalarının A milli takımımızın başına getirilmeleri gayet normal... — COŞKUN DEMİRBAKAN (@c_demirbakan) November 16, 2021