SÜPER LİG

Ümit milliler İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Takım'ın İngiltere ile yapacağı karşılaşma, Sakarya'da oynanacak.

Haber Merkezi AA
2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ümit Milli Futbol Takımı, Sakarya’da İngiltere ile mücadele edecek.

2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ümit Milli Futbol Takımı, Sakarya’da İngiltere ile mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında İngiltere ile Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Müsabaka, 6 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 3 karşılaşmada 4 puan toplayan ümit milliler, grupta ikinci sırada yer alıyor.

İtalya'da haziran ayında düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İngiltere ise grupta henüz maç yapmadı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.