Ümit milliler İngiltere ile Sakarya'da karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında İngiltere ile Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Müsabaka, 6 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 3 karşılaşmada 4 puan toplayan ümit milliler, grupta ikinci sırada yer alıyor.

İtalya'da haziran ayında düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İngiltere ise grupta henüz maç yapmadı.