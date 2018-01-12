Ümit Özat: Sözleşmemde asgari ücret yazıyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalya'daki hazırlık kampında Maçkolik'e açıklamalarda bulundu. Özat, ikinci kez göreve gelmesi hakkında konuşurken sözleşmesinde sadece asgari ücretin yazdığını söyledi.
İşte Ümit Özat'ın açıklamalarından öne çıkan bölüm;
- "Yönetimin beni 3. haftada göndermesi bir takdirdir. Sonuçta onlar bizim büyüklerimiz o dönem öyle uygun gördüler şimdi de böyle uygun gördüler. Git denildiğinde gidilir ama her gel denildiğinde de gelinmez. Bu kulübün benim için farklı bir önemi var. Hem rahmetli başkan hem buradan yetişmiş olmam hem de bu kadroyu kendim kurmuş olmam. Yoksa bu kulüp Gençlerbirliği olmasa da başka bir kulüp olsa iki katını almadan gelmezdim. Ben buraya para pul konuşmadan geldim. Mukavalemde de asgari ücretten başka bir şey yazmıyor. Aksini iddia eden varsa federasyondan baksın. Bu herkesin yapabileceği bir babayiğitlik değil."
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