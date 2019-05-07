PTT 1.LİG

Ümit Özat'ın sözleşmesi uzatıldı

Adana Demirspor Kulübü teknik direktör Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi IHA
Ümit Özat yeni sözleşmeye imzayı attı.

Ümit Özat yeni sözleşmeye imzayı attı.

Fotoğraf: IHA

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonu erecek olan Teknik Direktör Ümit Özat’ın 2019-2020 sezonunda da Adana Demirspor’daki teknik direktörlük görevine devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ümit Özat ile imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, teknik direktörümüze başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.


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