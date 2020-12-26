PTT 1.LİG

Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a sert ifadeler

Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a sert ifadeler

Geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig ekip ekiplerinden Adana Demirspor'dan istifa eden teknik direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabı üzerinden Kulüp Başkanı Murat Sancak'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'dan istifa etmişti.

Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'dan istifa etmişti.

TFF 1. Lig'de oynanan karşılaşmada Adana Demirspor deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele oynanırken geçtiğimiz günlerde Adana ekibinden bir gece yarısı istifa eden teknik direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Fantezi oyuna girdi"

Kulüp Başkanı Murat Sancak'a yönelik ifadeler kullanan Ümit Özat, "Başkan Samsun maçından sonra 3 tane 6 numara ile oynanır mı diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun. Kosecki oyuna girince bu senin fantezin bu takımda oynamaz diyordu, oyuna girdi fantezi" dedi.

"Başkan hocaya karışmamayı öğrendi"

"Paralı askerler görevde" ifadelerini kullanan Özat, "Adana Demispor savunma yapmaz, yaptırır. 15 dakikadır kendi ceza sahasında. Konu iyi oynayıp oynamamak değil gelen telefonlar. Dünyada savunma yapmayan takım mı var yapıyorsun işte. Paralı askerler görevde. Konu kazanıp yada kaybetmemek değil. Her hafta telefon açıyordun Lanzafane niye oynamıyor diye. Niye oynamıyor diyordu, merak ettim demek ki hocaya karışmamayı öğrendi. Paralı askerler sözüm size değil ama üstünüze alınıyorsanız sorun yok" dedi.

  • "Dobra dobra konuşalım"
  • Her şeyi dobra dobra anlatacağını söyleyen teknik direktör Ümit Özat, "Kurşun askerler konu ne siz ne futbolcu cevap vermesi gereken siz değilsiniz ama sorun değil nasıl anlamak isterseniz. Kimseye veremeyeceğim bir cevap yok. Gelin dobra dobra konuşalım? Siz sorun ben cevaplayayım" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'da yaprak dökümü
Adana Demirspor'da yaprak dökümü

Ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Özat'ın, maçın ardından istifa ettiği bildirildi.Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özat'ın istifasını yönetim kurulu adına kabul ettiğini açıkladı.Açıklamasında Özat'a ve ekibine emekleri için teşekkür eden Sancak, sportif direktörlük görevine ise tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını kaydetti.Adanademirspor sportif direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü gökhan göktürk atanmıştır.hayırlı uğurlu olsun💙 pic.twitter.com/2buT08qiMK&mdash; Murat Sancak (@MuratSancakMt) December 13, 2020 "Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek"İlk açıklamadan 10 dakika önce başkan Sancak, “Sabır. Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek. Bende dahil. Sadece sabır” tweetini attı.Sabır.bu takımı kim hakketmiyorsa gidecek.bende dahil.sadece sabır&mdash; Murat Sancak (@MuratSancakMt) December 13, 2020 Erkan Zengin ve Volkan Şen gönderiliyorÜmit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen’e de kulüp bulmaları için izin verildi.Bu gelişmeyi de sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Başkan vekili Metin Korkmaz da görevden ayrıldıÖte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:"Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim."Cüneyt Dumlupınar dönemiMavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.Öte yandan Adana Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri Ömer Anaydın'ın getirildiği aktarıldı.Geçen sezon takımımızda Teknik Sorumluluk görevini yapmış ve camiamızı yakından tanıyan Cüneyt Dumlupınar Trabzon&#39;a giderek takımımızın başında antrenmana çıkacaktır.Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/RxvV8ygr8R&mdash; Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) December 13, 2020 Ümit Özat'tan 6-0 itirafı


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