Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a sert ifadeler

TFF 1. Lig'de oynanan karşılaşmada Adana Demirspor deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele oynanırken geçtiğimiz günlerde Adana ekibinden bir gece yarısı istifa eden teknik direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Fantezi oyuna girdi"

Kulüp Başkanı Murat Sancak'a yönelik ifadeler kullanan Ümit Özat, "Başkan Samsun maçından sonra 3 tane 6 numara ile oynanır mı diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun. Kosecki oyuna girince bu senin fantezin bu takımda oynamaz diyordu, oyuna girdi fantezi" dedi.

"Başkan hocaya karışmamayı öğrendi"

"Paralı askerler görevde" ifadelerini kullanan Özat, "Adana Demispor savunma yapmaz, yaptırır. 15 dakikadır kendi ceza sahasında. Konu iyi oynayıp oynamamak değil gelen telefonlar. Dünyada savunma yapmayan takım mı var yapıyorsun işte. Paralı askerler görevde. Konu kazanıp yada kaybetmemek değil. Her hafta telefon açıyordun Lanzafane niye oynamıyor diye. Niye oynamıyor diyordu, merak ettim demek ki hocaya karışmamayı öğrendi. Paralı askerler sözüm size değil ama üstünüze alınıyorsanız sorun yok" dedi.

"Dobra dobra konuşalım"

Her şeyi dobra dobra anlatacağını söyleyen teknik direktör Ümit Özat, "Kurşun askerler konu ne siz ne futbolcu cevap vermesi gereken siz değilsiniz ama sorun değil nasıl anlamak isterseniz. Kimseye veremeyeceğim bir cevap yok. Gelin dobra dobra konuşalım? Siz sorun ben cevaplayayım" ifadelerini kullandı.