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Ümraniyespor Avrupa'nın zirvesinde: Dünya devlerini geride bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın zirvesine oturdu. Ligin ilk 8 haftasında sadece 1 gol yiyen 1. Lig temsilcisi, dünya devlerini geride bıraktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor Avrupanın zirvesinde: Dünya devlerini geride bıraktı
Ümraniyespor TFF 1. Lig'de zirvede yer alıyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan ve Süper Lig'e çıkmak için yoluna emin adımlarla ilerleyen Ümraniyespor, dünya devlerini geride bıraktı.

İlk 8 haftada sadece 1 gol yiyen ve topladığı 20 puanla 1. Lig'de zirvede oturan İstanbul ekibi, bu istatistikte Avrupa'nın en iyisi konumunda.

Tek golü Samsunspor'dan yedi

TFF 1. Lig'de sadece 1 gol yiyen Ümraniyespor'a, o golü de Samsunspor attı. Ligin 8. haftasında deplasmanda Karadeniz ekibi ile karşılaşan Ümraniyespor, 86. dakikada penaltıdan yediği golle mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.

İşte Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde en az gol yiyen takımlar;

  • Süper Lig
  • 8 hafta sonunda Fenerbahçe ve Hatayspor ligin en az gol yiyen takımı durumunda: 6 gol
  • Premier Lig
  • İngiltere'de oynanan 7 maçında sonunda en az gol yiyen takımlar Chelsea ve Manchester City: 3 gol
  • Serie A
  • İtalya'da 7. haftanın sonunda Napoli, ligde en az gol yiyen takım durumunda: 3 gol
  • Bundesliga
  • Almanya'da 7 hafta geride kalırken en az gol yiyen takım Mainz: 5 gol
  • La Liga:
  • İspanya'da bazı takımlar 7 bazı takımlar ise 8 maç oynadı. En az gol yiyen takımlar ise Sevilla ve Villarreal: 3 gol
  • Ligue 1
  • Fransa'da ise Nice ilk 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım: 4 gol
  • Eredivise
  • Hollanda'da ilk 8 hafta geride kaldı. Lider Ajax en az gol yiyen takım konumunda: 2 gol
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