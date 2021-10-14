Ümraniyespor Avrupa'nın zirvesinde: Dünya devlerini geride bıraktı

Bu sezon TFF 1. Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan ve Süper Lig'e çıkmak için yoluna emin adımlarla ilerleyen Ümraniyespor, dünya devlerini geride bıraktı.
İlk 8 haftada sadece 1 gol yiyen ve topladığı 20 puanla 1. Lig'de zirvede oturan İstanbul ekibi, bu istatistikte Avrupa'nın en iyisi konumunda.
Tek golü Samsunspor'dan yedi
TFF 1. Lig'de sadece 1 gol yiyen Ümraniyespor'a, o golü de Samsunspor attı. Ligin 8. haftasında deplasmanda Karadeniz ekibi ile karşılaşan Ümraniyespor, 86. dakikada penaltıdan yediği golle mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.
İşte Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde en az gol yiyen takımlar;
- Süper Lig
- 8 hafta sonunda Fenerbahçe ve Hatayspor ligin en az gol yiyen takımı durumunda: 6 gol
- Premier Lig
- İngiltere'de oynanan 7 maçında sonunda en az gol yiyen takımlar Chelsea ve Manchester City: 3 gol
- Serie A
- İtalya'da 7. haftanın sonunda Napoli, ligde en az gol yiyen takım durumunda: 3 gol
- Bundesliga
- Almanya'da 7 hafta geride kalırken en az gol yiyen takım Mainz: 5 gol
- La Liga:
- İspanya'da bazı takımlar 7 bazı takımlar ise 8 maç oynadı. En az gol yiyen takımlar ise Sevilla ve Villarreal: 3 gol
- Ligue 1
- Fransa'da ise Nice ilk 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım: 4 gol
- Eredivise
- Hollanda'da ilk 8 hafta geride kaldı. Lider Ajax en az gol yiyen takım konumunda: 2 gol
Ümraniyespor'un Napoleoni transferini açıkladığı paylaşımın altına Peru'dan bir kişi CV'sini bıraktı. Kendini futbolcu olarak tanıtan şahıs, Ümraniyespor'a transfer olmak istediğini yazdı. pic.twitter.com/QJQyFby8vj
Ümraniyespor'un Napoleoni transferini açıkladığı paylaşımın altına Peru'dan bir kişi CV'sini bıraktı. Kendini futbolcu olarak tanıtan şahıs, Ümraniyespor'a transfer olmak istediğini yazdı. pic.twitter.com/QJQyFby8vj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 9, 2021