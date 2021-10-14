Ümraniyespor Avrupa'nın zirvesinde: Dünya devlerini geride bıraktı

Bu sezon TFF 1. Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan ve Süper Lig'e çıkmak için yoluna emin adımlarla ilerleyen Ümraniyespor, dünya devlerini geride bıraktı.

İlk 8 haftada sadece 1 gol yiyen ve topladığı 20 puanla 1. Lig'de zirvede oturan İstanbul ekibi, bu istatistikte Avrupa'nın en iyisi konumunda.

Tek golü Samsunspor'dan yedi

TFF 1. Lig'de sadece 1 gol yiyen Ümraniyespor'a, o golü de Samsunspor attı. Ligin 8. haftasında deplasmanda Karadeniz ekibi ile karşılaşan Ümraniyespor, 86. dakikada penaltıdan yediği golle mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.

İşte Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde en az gol yiyen takımlar;

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Süper Lig

8 hafta sonunda Fenerbahçe ve Hatayspor ligin en az gol yiyen takımı durumunda: 6 gol

Premier Lig

İngiltere'de oynanan 7 maçında sonunda en az gol yiyen takımlar Chelsea ve Manchester City: 3 gol

Serie A

İtalya'da 7. haftanın sonunda Napoli, ligde en az gol yiyen takım durumunda: 3 gol

Bundesliga

Almanya'da 7 hafta geride kalırken en az gol yiyen takım Mainz: 5 gol

La Liga:

İspanya'da bazı takımlar 7 bazı takımlar ise 8 maç oynadı. En az gol yiyen takımlar ise Sevilla ve Villarreal: 3 gol

Ligue 1

Fransa'da ise Nice ilk 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım: 4 gol

Eredivise

Hollanda'da ilk 8 hafta geride kaldı. Lider Ajax en az gol yiyen takım konumunda: 2 gol