Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında tartışma çıkartan fotoğraf: Maç 9-0 bitti

Türkiye Futbol Federasyonu Rezerv Lig mücadelesinde Ümraniyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 9-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17, 45+2 ve 56. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Hamza Akman, 61. dakikada Atalay Babacan, 63. dakikada Emre Taşdemir, 68. dakikada Beknaz Almazbekov, 78. dakikada Emirhan Kayar ve 86. dakikada Zeki Mert Saki kaydetti.
Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında ne oldu?
Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı. Ümraniyespor tesisleri inşaatta olduğu için sporcular stat dışındaki geçici soyunma odalarından sahaya gelirken, büyükbaş hayvanların saha kenarında otladığı görüldü. Bu görüntüler hakkında sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.
Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında büyükbaş hayvanlar saha kenarında otladı
Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında yaşanan olayla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde: