Spor Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında tartışma çıkartan fotoğraf Maç 9-0 bitti
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Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında tartışma çıkartan fotoğraf: Maç 9-0 bitti

Rezerv Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor'u 9-0 mağlup etti. Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşmasında çekilen bir fotoğraf tartışmalara neden oldu. Ümraniyespor-Galatasaray rezerv lig maçında çekilen fotoğrafla ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında ne oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında ne oldu? Maç kaç kaç bitti?
​Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında tartışma çıkartan fotoğraf

Türkiye Futbol Federasyonu Rezerv Lig mücadelesinde Ümraniyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 9-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17, 45+2 ve 56. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Hamza Akman, 61. dakikada Atalay Babacan, 63. dakikada Emre Taşdemir, 68. dakikada Beknaz Almazbekov, 78. dakikada Emirhan Kayar ve 86. dakikada Zeki Mert Saki kaydetti.

Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında ne oldu?

Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı. Ümraniyespor tesisleri inşaatta olduğu için sporcular stat dışındaki geçici soyunma odalarından sahaya gelirken, büyükbaş hayvanların saha kenarında otladığı görüldü. Bu görüntüler hakkında sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.

Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen bir fotoğraf
Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen bir fotoğraf

Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında büyükbaş hayvanlar saha kenarında otladı

Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında yaşanan olayla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen fotoğraf hakkında yorum
Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen fotoğraf hakkında yorum
Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen fotoğraf hakkında yorum
Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen fotoğraf hakkında yorum
Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen fotoğraf hakkında yorum
Ümraniyespor-Galatasaray Rezerv Lig maçında çekilen fotoğraf hakkında yorum

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