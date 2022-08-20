Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında tartışma çıkartan fotoğraf: Maç 9-0 bitti Rezerv Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor'u 9-0 mağlup etti. Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşmasında çekilen bir fotoğraf tartışmalara neden oldu. Ümraniyespor-Galatasaray rezerv lig maçında çekilen fotoğrafla ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray rezerv maçında ne oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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