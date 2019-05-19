Umut Bozok'tan Galatasaray'a destek

Fransız ekibi Nimes'in Türk asıllı futbolcusu Umut Dilan Bozok, Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi renk verdi.
22 yaşındaki futbolcu Twitter hesabından Galatasaray için destek mesajı attı. Umut Bozok paylaşımında, "Bugün günlerden Galatasaray. Bugün günlerden şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
Golcü oyuncu daha önce verdiği röportajda Galatasaray dışında hiçbir takımı tutmadığını ifade etmişti.
#BugünGünlerdenGALATASARAY ❤️#BugünGünlerdenŞampiyonluk 💛
#BugünGünlerdenGALATASARAY ❤️#BugünGünlerdenŞampiyonluk 💛— Umut BOZOK (@umut_bozok) 19 Mayıs 2019
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