SÜPER LİG

Umut Bozok'tan Galatasaray'a destek

Ligue 1'de forma giyen golcü oyuncu Umut Bozok, şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray için destek mesajı attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umut Bozok bu sezon Nimes formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

Umut Bozok bu sezon Nimes formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

Fransız ekibi Nimes'in Türk asıllı futbolcusu Umut Dilan Bozok, Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi renk verdi.

22 yaşındaki futbolcu Twitter hesabından Galatasaray için destek mesajı attı. Umut Bozok paylaşımında, "Bugün günlerden Galatasaray. Bugün günlerden şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu daha önce verdiği röportajda Galatasaray dışında hiçbir takımı tutmadığını ifade etmişti.


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