Umut Bulut Fenerbahçe maçında tarihe geçti

Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında 490. maçına çıkarak Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 3. oyuncu oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Malatyaspor 3-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf attı.
Umut Bulut, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor
Yeni Malatyaspor'un tecrübeli forveti Umut Bulut, Fenerbahçe'ye karşı yine gol atmayı başardı. Umut, Süper Lig kariyerinde daha önce forma giydiği MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da Fenerbahçe'ye karşı gol atmayı başarmıştı. Tecrübeli golcü, attığı golle Yeni Malatyaspor formasıyla da bu istatistiği sürdürmüş oldu. Umut ayrıca Fenerbahçe'ye karşı 12. golünü kaydetti.
Rekor kırdı
Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında 490. maçına çıkarak Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 3. oyuncu oldu.
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