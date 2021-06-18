Spor Umut Buluttan sürpriz transfer Anlaşma tamam
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Umut Bulut'tan sürpriz transfer: Anlaşma tamam

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un Süper Lig'in en çok forma giyen oyuncusu olarak tarihe geçen Umut Bulut'la el sıkıştığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Umut Buluttan sürpriz transfer: Anlaşma tamam
Umut Bulut geçen sezon 504. maçına çıkarak Oğuz Çetin'in rekorunu kırmıştı.

Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Umut Bulut, TFF 1. Lig'e transfer oluyor.

Ajansspor'un haberine göre ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor, 38 yaşındaki golcü oyuncuyla anlaşma sağladı.

Son görüşmelerin ardından Umut Bulut'un transferi resmiyet kazanacak.


  • 515 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu olan Umut Bulut, Türkiye'de Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. Emektar futbolcu Süper Lig kariyerinde 163 gol attı.

Umut Bulut ilerlemiş yaşına rağmen mücadeleci oyunundan hiç vazgeçmedi.
Umut Bulut ilerlemiş yaşına rağmen mücadeleci oyunundan hiç vazgeçmedi.

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