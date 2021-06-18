Umut Bulut'tan sürpriz transfer: Anlaşma tamam

Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Umut Bulut, TFF 1. Lig'e transfer oluyor.
Ajansspor'un haberine göre ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor, 38 yaşındaki golcü oyuncuyla anlaşma sağladı.
Son görüşmelerin ardından Umut Bulut'un transferi resmiyet kazanacak.
- 515 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu olan Umut Bulut, Türkiye'de Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. Emektar futbolcu Süper Lig kariyerinde 163 gol attı.