Ünal Aysal: Yüzüme başka konuştu arkamda imza attı

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, kendisinin gönderdiği ve bu dönemki yönetimin 4. kez göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
TRT Spor'a konuşan Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu ile mahkemelik olan ve tazminatını yakmamak için G.Saray ile 1905 TL'lik sözleşme imzalayarak büyük tepki çeken Terim için çarpıcı ifadeler kullandı.
Ünal Aysal, G.Saray Başkanlığı yaparken 2013 yılında yollarını ayırdığı Terim konusunda "Her ağacın kurdu kendi içindedir. Bir insan yüzde 100 mükemmel olamaz. Artılarımız da var, eksilerimiz de. G.Saray'da başkan, önemli bir adamdır. Futbolcular, teknik direktörler, başkanın çizdiği yol ile yürürler. Burada bir eşitlik yoktur. Fatih hoca ile bu yüzden bir sorunumuz yoktu, olamazdı zaten. 2013 senesinde ben Florya’ya uğradım. Bodrum'a gidecektim, uçağı beklettim. Florya’ya uğradım, hoca ile görüşmek için. Hocanın milli takıma gideceği yönünde duyumlar alıyordum. Başkan olarak ilgilenmezseniz görevinizi yapmıyorsunuz demektir. 'Hocam böyle şeyler var' dedim. 'Milli görev, çok ısrar ediyorlar, bana ihtiyaçları var. 4 maç için yardımcı olacağım, ben G.Saraylıyım, G.Saray’da kalacağım' dedi. Hocanın yanında Demirören’i aradım. 'Hocamıza 4 maç için izin vereceğiz ama hoca bizde kalıyor' dedim. Demirören bir şaşırdı, 'biz böyle anlaşmamıştık' dedi. 'Hocamız 4 maç sizde para almadan çalışacak, size yardımcı olacak' dedim. 'Yok o zaman, ben başkasına bakayım' dedi ve telefonu kapattı. Ayrıldım oradan Bodrum’a gittim. Televizyonu bir açtım, bakmadığım bir kanalda imza töreni vardı. Herkes kravatları takmış, güle oynaya imzalar atılıyor. Fatih hoca da orada. 'Dökümanlar nerede' diye espriler yapıyor. Kulüp başkanı olsanız, o akşam uykunuz kaçmaz mı? İşte Fatih hoca ile aramızda yaşanan sorun bu. Bir daha da görüşmedik hocayla. Sonuçta hoca antrenmanda öğrenmedi gittiğini. Daha öncesinde kendisine gerekli tebligatlar yapılmıştı. Hoca eğer o akşam antrenmanda kalmayıp da yönetim kuruluna gelip bir 'Merhaba' demiş olsaydı çok daha farklı bir ayrılış olurdu. Hocayı G.Saray'dan biz göndermedik. Milli Takım'ı seçen hocanın kendisi" diye konuştu.
Aysal, teknik direktör Şenol Güneş'i çok beğendiğini de belirterek, hem karakterli hem de örnek bir teknik adam olduğunu söyledi.
"Galatasaray'ı ben batırmadım"
G.Saray'daki kongre süreci ve borçlarla ilgili açıklamalArda da bulunan Aysal, "G.Saray yönetimin erken seçim kararı şekil olarak doğru değil. Hukuka uygun ya da direkt Mayıs ayında yapılabilirdi. Yeni görev süresinin 3,5 sene olması da tüzüğe uymuyor. G.Saray'ı çok seviyorum ama başkan olmadan da hizmet edebilirim. İlerde ne gösterir, şartlar ne gösterir bilemiyorum. Mustafa Cengiz son Mali Kongre'de benim ibra edilmemei istemiş bir genel kurul üyesiydi. Seçim yarışında onu çok daha dürüst, çok daha yapıcı buluyorum. G.Saray'dan ayrılmamın hiçbir maddi, mali bir sebebi yok. Ben 328 milyon dolarlık bir borç-alacak farkıyla aldım ve 358 milyon dolar ile bıraktım. G.Saray battı deniyorsa benden öncekiler batırmıştır. Ki ben G.Saray battı deyişlerine asla katılmam. G.Saray batmış falan değildir. G.Saray'a geldiğimde uluslararası bir firmayı çağırdık, durum tespiti yaptırdık. Özbek ise bunu yapmadı. Genel Kurul, bana da bu arsaları satma yetkisi vermişti. Ama ben G.Saray'ın hiçbir malını satmak istemedim. G.Saray'ın gayrimenkullerinin çok ucuza gittiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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