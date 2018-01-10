Ünal Aysal: Yüzüme başka konuştu arkamda imza attı

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, kendisinin gönderdiği ve bu dönemki yönetimin 4. kez göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

TRT Spor'a konuşan Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu ile mahkemelik olan ve tazminatını yakmamak için G.Saray ile 1905 TL'lik sözleşme imzalayarak büyük tepki çeken Terim için çarpıcı ifadeler kullandı.

Ünal Aysal, G.Saray Başkanlığı yaparken 2013 yılında yollarını ayırdığı Terim konusunda "Her ağacın kurdu kendi içindedir. Bir insan yüzde 100 mükemmel olamaz. Artılarımız da var, eksilerimiz de. G.Saray'da başkan, önemli bir adamdır. Futbolcular, teknik direktörler, başkanın çizdiği yol ile yürürler. Burada bir eşitlik yoktur. Fatih hoca ile bu yüzden bir sorunumuz yoktu, olamazdı zaten. 2013 senesinde ben Florya’ya uğradım. Bodrum'a gidecektim, uçağı beklettim. Florya’ya uğradım, hoca ile görüşmek için. Hocanın milli takıma gideceği yönünde duyumlar alıyordum. Başkan olarak ilgilenmezseniz görevinizi yapmıyorsunuz demektir. 'Hocam böyle şeyler var' dedim. 'Milli görev, çok ısrar ediyorlar, bana ihtiyaçları var. 4 maç için yardımcı olacağım, ben G.Saraylıyım, G.Saray’da kalacağım' dedi. Hocanın yanında Demirören’i aradım. 'Hocamıza 4 maç için izin vereceğiz ama hoca bizde kalıyor' dedim. Demirören bir şaşırdı, 'biz böyle anlaşmamıştık' dedi. 'Hocamız 4 maç sizde para almadan çalışacak, size yardımcı olacak' dedim. 'Yok o zaman, ben başkasına bakayım' dedi ve telefonu kapattı. Ayrıldım oradan Bodrum’a gittim. Televizyonu bir açtım, bakmadığım bir kanalda imza töreni vardı. Herkes kravatları takmış, güle oynaya imzalar atılıyor. Fatih hoca da orada. 'Dökümanlar nerede' diye espriler yapıyor. Kulüp başkanı olsanız, o akşam uykunuz kaçmaz mı? İşte Fatih hoca ile aramızda yaşanan sorun bu. Bir daha da görüşmedik hocayla. Sonuçta hoca antrenmanda öğrenmedi gittiğini. Daha öncesinde kendisine gerekli tebligatlar yapılmıştı. Hoca eğer o akşam antrenmanda kalmayıp da yönetim kuruluna gelip bir 'Merhaba' demiş olsaydı çok daha farklı bir ayrılış olurdu. Hocayı G.Saray'dan biz göndermedik. Milli Takım'ı seçen hocanın kendisi" diye konuştu.

Aysal, teknik direktör Şenol Güneş'i çok beğendiğini de belirterek, hem karakterli hem de örnek bir teknik adam olduğunu söyledi.

"Galatasaray'ı ben batırmadım"

G.Saray'daki kongre süreci ve borçlarla ilgili açıklamalArda da bulunan Aysal, "G.Saray yönetimin erken seçim kararı şekil olarak doğru değil. Hukuka uygun ya da direkt Mayıs ayında yapılabilirdi. Yeni görev süresinin 3,5 sene olması da tüzüğe uymuyor. G.Saray'ı çok seviyorum ama başkan olmadan da hizmet edebilirim. İlerde ne gösterir, şartlar ne gösterir bilemiyorum. Mustafa Cengiz son Mali Kongre'de benim ibra edilmemei istemiş bir genel kurul üyesiydi. Seçim yarışında onu çok daha dürüst, çok daha yapıcı buluyorum. G.Saray'dan ayrılmamın hiçbir maddi, mali bir sebebi yok. Ben 328 milyon dolarlık bir borç-alacak farkıyla aldım ve 358 milyon dolar ile bıraktım. G.Saray battı deniyorsa benden öncekiler batırmıştır. Ki ben G.Saray battı deyişlerine asla katılmam. G.Saray batmış falan değildir. G.Saray'a geldiğimde uluslararası bir firmayı çağırdık, durum tespiti yaptırdık. Özbek ise bunu yapmadı. Genel Kurul, bana da bu arsaları satma yetkisi vermişti. Ama ben G.Saray'ın hiçbir malını satmak istemedim. G.Saray'ın gayrimenkullerinin çok ucuza gittiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Örtbas edilemez Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 26 Temmuz 2017'de Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınmasının ardından TFF'ye açtığı 12 milyon 950 bin TL'lik tazminat davasıyla alevlenen tartışmalar dinmek bilmiyor. Çeşme'de damatlarıyla birlikte TFF yedek üyesi Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavgalı tartışma sonrası “Yine olsa, yine yaparım” demesi üzerine kamuoyundan gelen tepkiler sonrası görevine son verilen Terim'in, 7 Mart'a kadar devam eden mahkeme sürecinde tazminatının sekteye uğramaması adına sarı-kırmızılı takımla sezonun ikinci yarısı için yapılan mukavelenin 1905 TL gibi sembolik bir rakamdan gösterilmesi büyük yankı uyandırmıştı. Oluşan tepkilerden Galatasaray yönetimi de nasibini alırken, sarı-kırmızılı camianın önde gelenleri durumdan duydukları rahatsızlığı, “Yönetimin, Terim'in bu planına tabir yerindeyse alet olması akıl alır iş değil. Sarı-kırmızılı kulüp, 113 yıllık büyük bir çınardır. Asil bir kulüptür. Yönetim de kulübün bu asaletine uygun olarak davranmalı ve sözleşme konusunda gereğini ivedilikle yapmalıdır” diyerek dile getirmişlerdi.TWİTTER'DAN MESAJ DOLU PAYLAŞIMLARCamianın kendilerine karşı olan bu tavrından rahatsızlık ve endişe duyan sarı-kırmızılı yönetimin, yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray taraftarlarını arkasına almaya yönelik çalışmalar içinde olmaları da son tartışma konusu olarak gündeme damgasını vurdu. Sarı-kırmızılı kulübün, özellikle son 1 haftadır resmi Twitter hesabından, “Kenetlenin... Başka Galatasaray yok...” ve “8 milyon üyeye ulaştık” gibisinden mesaj içerikli paylaşımlarda bulunarak Terim'le yapılan sözleşmeden doğan rahatsızlığı örtmeye çalıştıkları yorumları yapılırken bu hamle de büyük tepkilere neden oldu.KULÜBE YAKIŞMAYAN SÖZLEŞME Camianın önde gelenleri, yönetimin, taraftarların da sözleşme konusunda rahatsızlık duymasından ve kendilerine tavır almasından endişe duyduğunu belirterek, “Bu yolla, tepkileri ortadan kaldırmaya ve kulübe yakışmayan o sözleşmeyi unutturmaya çalışıyorlar. O sözleşme ne yazık ki yapıldı ve taraftarı arkalarına almaya çalışarak örtbas edemezler” görüşünü savundu.Sessizlik dikkatleri çekiyorGalatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kulüple yaptığı sözleşmede, Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı tazminat davası sekteye uğramaması adına alacağı ücreti 1905 TL'den göstermesi sarı-kırmızılı camiada büyük tepkiye neden olurken taraflardan şu ana kadar resmi ve direkt olarak konuya yönelik bir açıklama yapılmaması dikkatleri çekiyor. Ne Galatasaray yönetimi, ne de Fatih Terim şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken camia tarafların yaşananlarla ilgili açıklama yapmasını bekliyor.Bu para helal mi?Tazminat çalımı