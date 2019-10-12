Ünal Karaman'ın vazgeçmediği 7 futbolcu

Süper Lig'de 7. haftayı 12 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'nde de ön elemelerle birlikte toplam 6 maça çıkan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, 13 maçlık periyotta 21 farklı oyuncusundan faydalandı.

13 maça da ilk 11'de başlayan Uğurcan Çakır tüm müsabakalarda 90 dakika süre alarak bin 170 dakika ile takımda en çok sahada kalan isim olurken, onu, 13 maça da 11'de başlayan ancak Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle 31'inci dakikada oyundan çıkan ve toplamda bin 111 dakika süre alan Filip Novak takip etti.

Bordo-mavililerde kaptan Jose Sosa 13 maçta bin 106 dakika, Anthony Nwakaeme 13 maçta bin 100 dakika, Joao Pereira 12 maçta bin 80 dakika, Alexander Sörloth 13 maçta bin 22 dakika ve Abdulkadir Parmak 13 maçta bin 9 dakika sahada kalarak takımda bin dakikanın üzerinde süre alan isimler arasında yer aldı.

14 isim bin dakikanın altında sahada kaldı

Trabzonspor'da 11 maçta 963 dakika ile Majid Hosseini, 9 maçta 767 dakika ile Hüseyin Türkmen, 11 maçta 703 dakika ile John Obi Mikel, 7 maçta 573 dakika ile Caleb Ekuban, 6 maçta 461 dakika ile Abdülkadir Ömür, 6 maçta 451 dakika ile Gaston Campi, 9 maçta 320 dakika ile Donis Avdijaj, 10 maçta 305 dakika ile Doğan Erdoğan, 3 maçta 224 dakika ile Ivanildo Fernandes, 5 maçta 177 dakika ile Daniel Sturridge, 3 maçta 172 dakika ile Kamil Ahmet Çörekçi, 6 maçta 139 dakika ile Yusuf Sarı, 2 maçta 39 dakika ile Koray Kılınç ve 3 maçta 15 dakika ile Fıratcan Üzüm bin dakikanın altında süre alan oyuncular oldu.

Trabzonspor 9 milyon euro değer kazandı Trabzonspor’da Ekim ayı itibarıyla takımın en değerli isimlerinin başında 15 milyon euro piyasa değeri ile genç oyuncu Abdülkadir Ömür yer alırken, değerinde düşüş yaşanmasına rağmen onu 11 milyon euroluk piyasa değeri ile Daniel Sturridge takip etti. 1.5 milyon euro olan piyasa değeri 6 milyon euroya çıkan Uğurcan Çakır’ın yükselişi ise dikkat çekti.12 oyuncunun değerini artırdığı ve 7 oyuncunun değer kaybı yaşadığı bordo-mavililerde 6 oyuncunun piyasa değerinde ise değişiklik yaşanmadı.Yapılan güncelleme sonrasında oyuncuların piyasa değerlerinde yaşanan artış ve düşüş sonrasında Trabzonspor’un 60 milyon 950 bin euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon euro artış göstererek 69 milyon 950 bin euroya yükseldi.En değerlisi Abdülkadir ÖmürDünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta Ekim ayında yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 1.5 milyon euro olan piyasa değerini 6 milyon euroya, Erce Kardeşler 400 bin eurodan 500 bin euroya, Arda Akbulut 250 bin eurodan 300 bin euroya, Hüseyin Türkmen 2 milyon eurodan 3 milyon euroya, Majid Hosseini 2 milyon eurodan 2,5 milyon euroya, Ivanildo Fernandes 1 milyon eurodan 1,2 milyon euroya, Filip Novak 2.6 milyon eurodan 3,3 milyon euroya, Abdulkadir Parmak 2 milyon eurodan 2,5 milyon euroya, Anthony Nwakaeme 2.5 milyon eurodan 3.5 milyon euro’ya, Fıratcan Üzüm 50 bin eurodan 100 bin Euro’ya, Abdülkadir Ömür 10 milyon eurodan 15 milyon euroya, Caleb Ekuban 1.25 eurodan 4 milyon euroya yükseltti.En fazla değer kaybeden SturridgeTrabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz yıldız oyuncu Daniel Sturridge’nin piyasa değeri 15 milyon eurodan 11 milyon euroya gerilerken, takımda en çok değer kaybı yaşayan oyuncu oldu.Bordo-mavililerde son güncellemenin ardından Gaston Campi’nin piyasa değeri 1.5 milyon eurodan 1 milyon euroya, Joao Pereira’nın 800 bin eurodan 500 bin euroya, Ogenyi Onazi’nin 3 milyon eurodan 2,5 milyon euroya, John Obi Mikel’in 3.5 milyon eurodan 2 milyon euroya, Ahmet Canbaz’ın 200 bin eurodan 150 bin euroya ve Donis Avdijaj’ın değeri 2 milyon eurodan 1,5 milyon euroya geriledi.6 oyuncunun değerinde değişim yaşanmadıTrabzonspor’da 6 oyuncunun mevcut piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Bordo-mavili takımda Abdurrahim Dursun 100 bin euro, Kamil Ahmet Çörekçi 400 bin euro, Doğan Erdoğan 500 bin euro, Jose Sosa 2 milyon euro, Yusuf Sarı 400 bin euro ve Alexander Sörloth 6 milyon euroluk değerlerini korudu.

5 isim şans bulamadı

Trabzonspor'da 5 oyuncu ise geride kalan 13 maçlık periyotta henüz forma şansı bulamadı. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz takıma katılamayan Ogenyi Onazi'nin yanı sıra kaleciler Arda Akbulut ile Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun ve orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz geride kalan henüz siftah yapamadı.

Sn skorer Sörloth

Trabzonspor'da 13 maçlık periyotta 12 oyuncu gol ve asist ile takımına katkı sağlarken, bu noktada skora en çok katkı veren isim ise 6 gol ve 2 asist ile forvet oyuncusu Alexander Sörloth oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Ekuban 5 gol, Sosa 2 gol 3 asist, Nwakaeme 2 gol ve 2 asist, Novak 2 gol 1 asist, Abdülkadir Ömür 1 gol 2 asist, Pereira 1 gol 2 asist, Avdijaj 1 gol 1 asist, Abdulkadir Parmak 1 gol 1 asist, Sturridge, Yusuf ve Uğurcan Çakır ise 1'er asistle skora katkı sağladı.