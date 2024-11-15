Utah Jazz son saniye basketiyle Mavericks'i 115-113 yendi

NBA'e tek maçla devam edildi. Jazz ile Mavericks arasında oynanan maçın son 7 saniyesine 113-113 berabere girilirken, ev sahibi takım, John Collins'in son andaki smacıyla salondan 115-113 galip ayrıldı.
Jazz'da 28 sayıyla takımının en skorer oyuncu olan John Collins, galibiyete önemli katkı verdi.
Mavericks'te ise Luka Doncic'in 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
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