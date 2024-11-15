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Utah Jazz son saniye basketiyle Mavericks'i 115-113 yendi

Utah Jazz son saniye basketiyle Mavericks'i 115-113 yendi

11:0215/11/2024, Cuma
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Maçın galibi son saniye basketiyle Jazz oldu.
Maçın galibi son saniye basketiyle Jazz oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 115-113 mağlup etti. Jazz'a galibiyeti getiren isim, son andaki smacıyla John Collins oldu.

NBA'e tek maçla devam edildi. Jazz ile Mavericks arasında oynanan maçın son 7 saniyesine 113-113 berabere girilirken, ev sahibi takım, John Collins'in son andaki smacıyla salondan 115-113 galip ayrıldı.


Jazz'da 28 sayıyla takımının en skorer oyuncu olan John Collins, galibiyete önemli katkı verdi.


Mavericks'te ise Luka Doncic'in 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

#Basketbol
#NBA
#Utah Jazz
#Dallas Mavericks

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