SÜPER LİG

Vagner Love'un Flamengo'ya transferi an meselesi

Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Vagner Love, Brezilya takımlarından Flamengo'ya imza atabilir. Brezilya basınının iddiasına göre yıldız golcü Flamengo ile her konuda anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor'un 33 yaşındaki golcüsü Vagner Love'un Brezilya ekibi Flamengo'ya transferi gündemde.

Alanyaspor'un 33 yaşındaki golcüsü Vagner Love'un Brezilya ekibi Flamengo'ya transferi gündemde.

Fotoğraf: AA

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre, Alanyaspor'un yıldız golcüsü Vagner Love, Flamengo'ya transfer olmak üzere.

İddiaya göre Brezilya'da bulunan ve henüz Türkiye'ye dönmeyen futbolcunun Alanyaspor'dan maaşlarını düzenli alamadığı belirtildi. Flamengo'nun oyuncunun transferine dair çalışmalarda bulunduğu aktarılırken Alanya'nın oyuncunun satışına izin vermemesi üzerine kiralık olarak girişimlerde bulunulacağı ifade edildi.

Süper Lig'de çıktığı 44 resmi maçta 34 gol atan Vagner Love 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

📊Süper Lig'de transferin 1 numaralı gündemi olan Vagner Love'un 1.5 sezonluk performansı... #VagnerLove #Alanyaspor #Galatasaray #SüperLig Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 2, 2018 at 2:45öö PST)

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