Vagner Love'un Flamengo'ya transferi an meselesi

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre, Alanyaspor'un yıldız golcüsü Vagner Love, Flamengo'ya transfer olmak üzere.

İddiaya göre Brezilya'da bulunan ve henüz Türkiye'ye dönmeyen futbolcunun Alanyaspor'dan maaşlarını düzenli alamadığı belirtildi. Flamengo'nun oyuncunun transferine dair çalışmalarda bulunduğu aktarılırken Alanya'nın oyuncunun satışına izin vermemesi üzerine kiralık olarak girişimlerde bulunulacağı ifade edildi.

Süper Lig'de çıktığı 44 resmi maçta 34 gol atan Vagner Love 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

📊Süper Lig'de transferin 1 numaralı gündemi olan Vagner Love'un 1.5 sezonluk performansı... #VagnerLove #Alanyaspor #Galatasaray #SüperLig Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 2, 2018 at 2:45öö PST)