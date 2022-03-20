Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Süper Lig'in 30. haftasında evinde konuk ettiği Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş Avrupa kupaları hedefi yolunda büyük bir yara aldı. Karşılaşmanın büyük kısmında oyunu domine etmesine rağmen galibiyet golünü bulamayarak 1 puana razı olan siyah-beyazlı ekipte yönetim yeni hoca için düğmeye bastı.

Ligde son üç haftada yaşanan puan kayıpları Kartal'ı üst sıralardan uzaklaştırdı. Sezona Sergen Yalçın ile başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Yalçın ile yollarını ayıran ve takımın başına altyapı hocası Önder Karaveli'yi getiren Beşiktaş alınan iyi sonuçlarla umutlanmıştı. Son haftalardaki puan kayıpları Önder hocanın kredisini doldurdu. Yeni hoca için arayışa giren siyah-beyazlılar aradığı ismi buldu.

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Beşiktaş Sportif direktörü Ceyhun Kazancı takımın başına geçecek olan ismin Fransız Valerien Ismael olduğunu açıkladı.

Peki Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında ve nereli?

28 eylül 1975 yılında Fransa'nın Strazburg şehrinde doğan Valérien Ismaël profesyonel futbol kariyerine burada başladı ve ilk profesyonel imzasını doğduğu şehrin takımında attı. Strasbourg'da geçirdiği 5 yılın ardından İngiliz ekibi Crystal Palace'a 3.8 milyon Euro bonservisle giden Guadeloupe asıllı Fransız stoper, İngiltere'de geçirdiği 1 sezonun ardından ülkesine döndü ve Lens'e transfer oldu. Kısa süreli Lens macerasının ardından Strasbourg'a kiralanan, 1 sezon sonra bonservisiyle eski takımına giden Ismael, Temmuz 2003'te Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralandı.

Burada kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan Ismael, toplam 42 resmi maçta görev alırken 5 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. Bremen, topladığı 74 puanla en yakın rakibi Bayern Münih'in 6 puan önünde şampiyon olurken Ismail, performansıyla tarihi başarının kahramanları arasında yer aldı.

O dönem milli futbolcu olan Ümit Davala'nın da formasını giydiği Bremen, Almanya Kupası'nda da zafere ulaştı, unutulmaz bir sezon geçirdi.Yeşil Beyazlılar, dönemin yıldız oyuncusunun bonservisini 750 bin Euro'ya alırken Ismail, çıkışını sürdürdü ve geçirdiği başarılı sezonun ardından Temmuz 2005'te dünya devi Bayern Münih'e 8.5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

2.5 yıl formasını giydiği Bayern'de 46 maça çıkan 1.91 boyundaki Ismael, Bavyera ekibinde 2 Bundesliga, 1 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı ve Ocak 2008'de 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Hannover'e transfer oldu, burada geçirdiği 1 sezonun ardından futbol hayatına 34 yaşında nokta koydu.

Futbolculuk döneminde Bayern Münih ile 2 Bundesliga, 1 Almanya Kupası kazandı. Werder Bremen formasıyla da duble yapmayı başaran Ismael, Almanya kariyerinde toplam 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası zaferi yaşadı. Fransa'da da Lens ve Strasbourg'la kupayı kazanan takımda yer aldı.

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından futbolun içerisinde kalmaya devam eden ve Hannover'de idari anlamda göreve başlayan Ismael, 2011 yılında kulübeye indi, Alman ekibinin 2. takımının başına geçti. 2 yıl görev aldığı Hannover II'de 49 maça çıkan, 24 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak 1.67 puan ortalaması yakalayan Fransız futbol adamı, Temmuz 2013'te Wolfsburg ile anlaştı ve Hannover'de olduğu gibi 2. takımda göreve başladı.

Yeşil Beyazlı ekipteki 2. döneminde de adından söz ettiren Fransız, yakaladığı 2.04 puan ortalaması ve kazandığı 2 kupa (48 maçta 30 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet) sonrası A takımın yolunu tuttu, Dieter Hecking ile yolların ayrılması sonrası 1 numara oldu.

Geçici antrenör olarak göreve gelmesine rağmen Alman ekibinin 'devam' kararı aldığı Ismael, 2. takımdaki başarısını A takıma taşıyamadı. Wolfsburg, 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Ismael'le yollarını ayırdı.Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Avusturya ekibi, Sporting Lisbon, PSV Eindhoven ve Rosenborg'la birlikte yer aldığı grubu lider bitirdi. Son 32 turunda Alkmaar'ı eleyen LASK, bir sonraki turda Manchester United'a elenerek kupaya veda etti.

Bir sonraki sezon Barnsley'nin başına geçen Ismael, takımı Championship'te 5. sıraya taşıdı. Ancak Play-Off yarı finalinde Swansea'ye elenerek Premier Lig şansını kaçırdı. Ismael yeni sezonda Championship'e düşen West Bromwich Albion'ın başına geçti, fakat alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Şubat ayında görevine son verildi. 3'lü savunma sistemini tercih eden Ismael, UEFA-Pro lisans sahibi.