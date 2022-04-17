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Spor Valerien Ismael "Sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı"
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Valerien Ismael: "Sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı"

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael: Sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sonuçtan dolayı mutlu olmadıklarını söyledi. Valerien Ismael'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Mutlu değiliz"

"Sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı. İlk yarıda hızlı top yapamadık. İkinci yarıda daha etkili olduk. Çok basit bir şekilde, gol atmamız gerekiyordu. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. Her şeyi denedik ama ödülünü alamadık."

"Pozisyonları gole çevirmen gerekiyor"

"Rakip oyunu geriden karşıladı. Çok fazla orta yaptık. Bu tarz maçlarda rakip ortaları karşılayınca yapacak pek bir şey kalmıyor. Böyle maçlarda bulduğun pozisyonları gole çevirmen gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçı kazanmak üst sıralara tırmanabilmemiz için çok önemli."

  • "Beklentimiz yüksek"
  • "Bütün futbolcularımızdan beklentimiz yüksek. 3 maçlık genel duruma bakınca, tabii ki daha iyi performans göstermesi gerekenler olabilir ama önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız."

Giresun'da gol sesi çıkmadı
SPOR
Giresun'da gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
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