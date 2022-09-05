Valerien Ismael: Taraftarın oyunculara saldırması kabul edilebilir değil

Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, bir taraftarın Cenk Tosun'a saldırması hakkında konuştu.

"Zemin çok kötüydü"

Takımını tebrik ettiğini söyleyen Ismael, "Aslında tam da dediğim gibi. Takımı tebrik ediyorum. Zemin çok kötüydü, zor anlar yaşadık. Maçın geneli tam bir savaş içinde geçti. Golü attık, daha sonrasında geri dönüşler oldu. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçirdik. Büyük takım olmak böyle maçlarda galip gelmek, çok önemli. 3 puan için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Neden kırmızı kart gördüğünü anlamadım"

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Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Valerien Ismael, "Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Josef’in neden kırmızı gördüğünü anlamıyorum. Kendi takım arkadaşını korumak istediği anda kart gördü. Duyguları anlarım, o başka bir şey. Taraftarın sahaya girmesi ve saldırıda bulunmasını anlayamıyorum. Kırmızı kartı da çok tuhaf buluyorum" dedi.

"Eleştiriyorum"

Bir taraftarın Cenk Tosun'a tekme atması hakkında Ismael, "Bazı anlarda daha akıllı ve sakin oynamamız gerekiyor. Önde olduğumuzda rakibin bir şekilde maçı durdurma isteği oluştu. Sorun değil, ikinci maçı evimizde oynayacağız ve taraftarımız orada bizimle beraber olacak. Taraftarın sahaya girmesini eleştiriyorum. Diğer konuyu kendi içimizde halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

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