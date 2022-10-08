Spor Valerien Ismael Daha fazla gol atmamız gerekiyordu
FUTBOL FUTBOL

Valerien Ismael: Daha fazla gol atmamız gerekiyordu

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, maçın zeminden kaynaklı zor geçtiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismaelin Giresunspor maçı sonrası açıklamaları
​Valerien Ismael

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, maçın zeminden kaynaklı zor geçtiğini söyledi.

Ismael, zeminden dolayı çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Zor bir maçtı ama rakipten dolayı demiyorum, zeminden dolayı. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu, 4-0 olabilecek bir maçtı. Daha kolay olabilirdi, maç içerisinde Saiss'in bir sakatlığı oluştu, Emrecan girdi o da sakatlandı. O da işimizi zorlaştırdı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim. Bu durumlardan dolayı son anlarda bir zorluk yaşadık. Hatta rakibin attığı ve ofsayt sebebiyle iptal edilen golü var. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Tekrar altını çiziyorum, rakipten değil zeminden dolayı zor bir maçtı." ifadelerine yer verdi.

Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Kulübemiz daha zengindi. Herkes yavaş yavaş geri dönüyor. 2 stoperimiz sakatlanmış olması, başka bir stopere şans doğacak. Yeterli bir kadroya sahibiz fakat tabii bir maçta 2 stoper kaybetmek üzücü." cümlelerini kullandı.
Üç puan tek golle

Üç puan tek golle

​Beşiktaş, Tayyip Talha'nın golüyle Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Derbide yok

'Derbide yok'

​Beşiktaş'ta Romain Saiss Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Enteresan anlar

Enteresan anlar

​Giresunspor - Beşiktaş maçında Süper Lig'in en karmaşık pozisyonu yaşandı.
Antalyaspor kayıp

Antalyaspor kayıp

​Antalyaspor, evinde ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Manchester City maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Gözyaşlarına <br>hakim olamadı

Gözyaşlarına
hakim olamadı

​Süper Lig ekibinde sakatlık şoku.
'Savaşçı bir takımız'

'Savaşçı bir takımız'

Manolis Siopis, Trabzonspor dergisine konuştu.
'İlk defa böyle <br>bir skor görüyorum'<br>

'İlk defa böyle
bir skor görüyorum'

​Sakaryaspor'un hocası farklı mağlubiyeti değerlendirdi.
Deplasmanda güldüler

Deplasmanda güldüler

Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'de <br>5 eksik

Fenerbahçe'de
5 eksik

​Sarı-lacivertliler Karagümrük'ü konuk edecek.
Seri hedefliyor

Seri hedefliyor

Trabzonspor'da Bakasetas, Kasımpaşa filelerini havalandırma peşinde.
Bileği bükülmüyor

Bileği bükülmüyor

​15 günde kurulan takım 7 maçtır yenilgi yüzü görmedi.
'Kaleciden fazlası'

'Kaleciden fazlası'

​Bu sezon Süper Lig'deki ikinci asistini yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.