Valerien Ismael: Daha fazla gol atmamız gerekiyordu

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, maçın zeminden kaynaklı zor geçtiğini söyledi.

Ismael, zeminden dolayı çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "

" ifadelerine yer verdi.

Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Kulübemiz daha zengindi. Herkes yavaş yavaş geri dönüyor. 2 stoperimiz sakatlanmış olması, başka bir stopere şans doğacak. Yeterli bir kadroya sahibiz fakat tabii bir maçta 2 stoper kaybetmek üzücü." cümlelerini kullandı.