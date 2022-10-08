Valerien Ismael: Daha fazla gol atmamız gerekiyordu

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, maçın zeminden kaynaklı zor geçtiğini söyledi.Ismael, zeminden dolayı çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Zor bir maçtı ama rakipten dolayı demiyorum, zeminden dolayı. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu, 4-0 olabilecek bir maçtı. Daha kolay olabilirdi, maç içerisinde Saiss'in bir sakatlığı oluştu, Emrecan girdi o da sakatlandı. O da işimizi zorlaştırdı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim. Bu durumlardan dolayı son anlarda bir zorluk yaşadık. Hatta rakibin attığı ve ofsayt sebebiyle iptal edilen golü var. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Tekrar altını çiziyorum, rakipten değil zeminden dolayı zor bir maçtı." ifadelerine yer verdi.
Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Kulübemiz daha zengindi. Herkes yavaş yavaş geri dönüyor. 2 stoperimiz sakatlanmış olması, başka bir stopere şans doğacak. Yeterli bir kadroya sahibiz fakat tabii bir maçta 2 stoper kaybetmek üzücü." cümlelerini kullandı.