1. Lig ekibi Feghouli'nin peşinde: Teklifi kabul etti

Transfermarkt verilerine göre Sofiane Feghouli'nin güncel bonservis değeri 3 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, gönderilecek isimler de önem taşıyor. Yüksek maaşı nedeniyle kadroda düşünülmeyen Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'ye talip var.

Teklifi kabul etti

Geride bıraktığımız sezon La Liga'da küme düşen Valladolid, yeniden yükselmek için güçlü bir kadro kurmak istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Valladolid, 31 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol ekibinin teklifini kabul eden Feghouli'nin, ayrılmak için Galatasaray'dan bonservisini talep ettiği iddia edildi.

Yıllık ücretinde indirime gitmeyi de kabul eden Cezayirli oyuncu Galatasaray'ı ikna edebilirse, bonservissiz olarak İspanyol ekibinin yolunu tutacak.

4.25 milyon euro karşılığında alınmıştı

2017 yılında West Ham'dan 4.25 milyon euro karşılığında transfer edilen Feghouli, Galatasaray formasıyla 132 karşılaşmada görev yaptı. Yıldız oyuncu bu mücadelelerde, 29 gol ve 27 asitle oynadı. Feghouli'nin sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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